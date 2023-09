Charlas de quincho

”Axel no tiene que hacer nada, solo observar los movimientos de Milei”, señalaba en “off” un colaborador aludiendo a los movimientos del disruptivo libertario, y que es desde donde más de uno piensa que puede surgir alguna novedad. Por ahora lo más saliente de Juntos por el Cambio y aunque muy demorada, es la reacción desde casi todos los grupos para bombardear con la misma información, básicamente de anuncios de participación en programas de televisión, y una especie de magro plan, más que escueto, cuya elaboración parece haber sido tan rápida que hasta presenta errores de ortografía y de edición.

Recortes

Mientras ahora el propio Estado (Obras Públicas) hace un paro “en defensa del Plan de recortes a la obra pública que plantea Milei”, y los movimientos sociales hicieron una megamarcha el jueves, contra los “ajustes de Massa”, el ministro de Economía- candidato, que inmovilizó el centro de Buenos Aires, colapsando los alrededores de la Plaza de Mayo, los atribulados ciudadanos debieron soportar también “un Corte (de las calles) a favor, en este caso, de la baja del Impuesto a las Ganancias.

“O sea que además de Katopodis y los piqueteros ahora para sumar al desconcierto de la sociedad, los sindicalistas cortan a favor”, comentaba un funcionario de segundo orden de la AFIP (justo frente a la Casa de Gobierno), reflejando la confusión que reina entre los pobres mortales. Lo cierto es que más allá de las opiniones de unos y otros, Massa se mostró particularmente activo desde el relanzamiento de su campaña y los anuncios de todo tipo estuvieron (y están) a la orden del día, no solo con Ganancias cuyo piso sube a 1,77 millón desde el 1 de octubre, sino también la eliminación de la cuarta categoría para todos los trabajadores y jubilados; la devolución del IVA hasta $ 18.000, novedades para monotributistas y autónomos, créditos, y un sinfín de beneficios difíciles de evaluar pero que, sin duda, caerán muy bien entre los atribulados contribuyentes, aunque tal vez no tanto en las arcas del organismo de recaudación fiscal. Por supuesto que la maratón de anuncios disparó una reacción de igual magnitud y sentido contrario, del lado de la oposición .

“Massa merecería ganar para que se tenga que hacer cargo del “paquete” que está dejando”, sostienen furiosos, algunos del lado de Juntos por el Cambio, mientras otros hablan de “la regalería de Sergio”.

Con independencia de esto, Massa finalmente presentó el viernes el Presupuesto 2024, aunque el tratamiento se postergaría para fines de octubre (tras la primera vuelta) lo que, seguramente, va a suscitar más de una especulación en las sensibilizadas filas de la oposición. El proyecto ahora está en manos del titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

CUMBRE. En medio de tanta campaña casi pasó desapercibido que Alberto Fernández, “se bajó” finalmente del viaje a Santiago de Chile, aunque sí partió con rumbo a la Habana, a “su” última Cumbre del G 7; esto mientras se daba una dura denuncia contra el todavía gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Sáa; se producía una dura denuncia policial contra el controvertido ex secretario de Presidencia, Antonio Aracre, prácticamente se diluía el nombramiento de Santiago Kovadloff como referente de los temas “humanos” del equipo de Bullrich (lo que desconcertó a propios y ajenos, que no saben de qué se trata), y hasta Mauricio Macri, que volvió de su periplo europeo, dio una charla en el Rotary Club de Argentina, que prácticamente pasó desapercibida, entre otras cosas, porque no solo se ocupó de criticar al kirchnerismo, y justificar cosas que no se hicieron en su gobierno “porque no nos dejaron”, según dijo, sino porque aseguró que “ahora sí van a avanzar (si gana Bullrich). Las miradas entre los presentes lo decían todo: nada demasiado distinto de lo que es la campaña actual de JxC. Al margen, un rumor corría entre las mesas, sobre un nuevo encuentro que habría tenido Mauricio con Milei, no bien arribó al país.

Frágiles

Lo otro que cayó particularmente mal y fue muy comentado, tanto en el Rotary como en otros cenáculos de empresarios y hombres de negocios, fue la muy dura carta abierta que hizo pública un grupo de intelectuales, alertando sobre “la fragilidad democrática” frente a un eventual gobierno del libertario Javier Milei.

“Cuanto más lo demonizan, más lo imponen”, se quejaban en los distintos grupos. Más allá de esto, la nota se caracteriza por un raro criterio democrático de respeto a la opinión ajena. “Menos mal que lo hicieron los íntelectuales”, ironizó un comensal.

Igual, el libertario mantiene su nivel de actividad, generando hechos de impacto mediático en forma permanente, lo que esta semana seguramente se concretará con su participación (y la de su pareja, Fátima Florez) en el esperado programa inaugural de La Noche de Mirta el próximo sábado por El 13 (aunque se grabaría el viernes); y maneja los tiempos para un desembarco final en el conurbado bonaerense, con su candidata a gobernadora, Carolina Píparo en una mano, y la motosierra humeante, ya sello característico, en la otra.