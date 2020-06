Charlas de quincho

Seguramente Patricia Bullrich no esperó probar la propia medicina trolls que tan efectivamente instaurara en su momento, Marcos Peña, pero así fue. La sorpresa fue igual de mayúscula para el millar de participantes del Zoom “al campo” de la ex ministra, del que tampoco participó tanta gente del sector (más allá de los exfuncionarios del área), por la virulencia de los mensajes que obligaron, en varios momentos, a cortar el muy agresivo chat. Si bien está claro que el objetivo de la por ahora titular del partido, es al menos lograr la unidad dentro de las propias filas, los resultados no estarían siendo demasiado alentadores. Con frases como “esta es la 126”, en alusión a que el caso Vicentin estaría reeditando lo ocurrido en 2008, algo que el propio sector agroindustrial rechaza y, más vale, reclama por la seguridad jurídica, o la defensa de la propiedad privada; “Vamos a dar batalla en todos los frentes, en la universidad, en las escuelas, para que no haya más maestros-Baradel”, dijo la exministra ante la euforia de la pantalla. Igual, alguno se animó a preguntas más comprometidas, como el famoso impuesto a la exportación, conocido como retenciones. La sorpresa fue mayúscula. “Nosotros somos antiretenciones. Es una forma de sacarle producción a los que producen”. Como si no fuera suficiente, le dio la palabra a Luis Etchevehere, quién fuera el último ministro de Agricultura de Macri y que en su gestión se volvieron a generalizar estos impuestos (2018) que aseguró, a su vez, “las retenciones son el peor impuesto. No tiene que haber. Hay que igualarse a los países competidores”, dijo el entrerriano sin sonrojarse siquiera, y no parece haber habido tiempo para preguntarle por qué, entonces, no las eliminaron.