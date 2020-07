Charlas de quincho

La necesidad de distancia social también forzó a otros cambios, como la conmemoración del 9 de Julio, habitualmente con Tedeum en la Catedral y chocolate con los Granaderos e invitados especiales en la Casa de Gobierno. Esta vez, sin embargo, fue en Olivos y levantó polvareda, tanto por los que “estaban”, como por los que no fueron convidados. Un caso fue el de la Rural de Daniel Pelegrina (inmerso en su propia interna) que con carpetas en mano se presentó en Olivos y repartió propuestas a todos, desde Matías Kulfas (Producción), hasta Luis Basterra (Agricultura), pasando por el propio Presidente Alberto Fernández que durante toda la semana había intentado bajar los decibeles y aparecer ,mucho más “amigable” con distintos sectores y, de hecho, un par de días antes había participado también de la inauguración del nuevo puerto de ACA en Timbúes, junto al Gobernador Omar Perotti lo que fue leído por algunos, como un respaldo al vapuleado mandatario muy golpeado por el ahora “desinflado” caso Vicentín. En las filas del campo, mientras tanto, las discusiones fueron acaloradas ya que si bien la Rural asistió como miembro del Grupo de los 6 (donde no está ninguna de las otras organizaciones del campo), algunos miembros de la Mesa de Enlace criticaron fuertemente la asistencia de Pelegrina a Olivos, mientras otros opinaban exactamente lo opuesto, además, del hecho de que se trataba de una invitación presidencial, en el día de la Independencia Nacional, por lo que ya no era materia opinativa.

Y, mientras la cuarentena se sigue prolongando, también otras actividades se van incorporando a la virtualidad, como la estupenda charla sobre mercado de arte que dio Ignacio Gutierrez Zaldivar, el Marchand o “mercader” como el mismo se definió; o los 43 años de la Fundación Mediterránea que tuvieron como orador central a un renovado Domingo Cavallo y, naturalmente, cantidad de empresarios, incluyendo al ahora funcionario, el ex UIA, Ignacio de Mendiguren que mereció una “especial atención” de parte del ex Ministro que recomendó “no consultar a la dupla Duhalde-De Mendiguren, si se quiere sacar a la Argentina adelante”, aunque lo más repetido fue la frase (que él atribuyó a Adolfo Sturzeneger) de que “el país se viene debatiendo entre un socialismo sin plan, y un capitalismo sin mercado”. Sin embargo, el pico de raiting fue para Jorge Remes Lenicov, tal vez, por el bajo perfil habitual del ex ministro y embajador de Eduardo Duhalde, que fuera el encargado de “salir de la Convertibilidad”, y quien casi no frecuenta reuniones. En este caso, sin embargo, su presentación estuvo entre lo más comentado de la semana, por la contundencia de varios de sus dichos. Por ejemplo, “si no se arregla la política, no se puede acomodar la economía”; “con inflación no se puede crecer, ¿porque engañan?”; “las políticas graduales nunca terminan bien”, o “¿porque se critica siempre al que hace el ajuste, y no al que hizo el desajuste?”, estuvieron entre las más celebradas.

Vamos a terminar con un chiste de la línea suave.

Un ejecutivo es trasladado a la sucursal de un pueblo y, al llegar allí, contrata un chofer para que lo lleve a sus reuniones de trabajo y en la vida cotidiana.

El primer día, yendo a un supermercado, el chofer cruza una bocacalle con luz roja y a toda velocidad. El ejecutivo, sobresaltado, le grita:

--¡Qué hace! Nos podríamos haber matado los dos.

Pero el chofer le responde:

--No se preocupe, mamá siempre maneja así y nunca le ha pasado nada.

A la semana siguiente, durante un nuevo viaje en busca de provisiones, el chofer repite su acción. Poco antes de llegar al mismo cruce observa que el semáforo está amarillo, acelera violentamente y atraviesa la bocacalle en rojo. El ejecutivo, furioso, le repite:

--¡Oiga! ¡Le dije la vez pasada que no haga eso porque nos vamos a matar los dos!

Pero el chofer vuelve a responder:

--No se preocupe, señor. Mamá siempre maneja así y jamás le ocurrió nada.

A la tercera semana, cuando están por llegar a la misma bocacalle, el semáforo está en verde y el chofer clava de golpe los frenos, provocando que el ejecutivo salte de su asiento y el cinturón de seguridad lo sofoque.

--¿Pero qué hace? ¿Está loco? ¡Teníamos luz verde!

Y el chofer responde:

--Sí, pero es la hora que cruza mamá.