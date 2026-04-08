Crece la preocupación por el avance del chikungunya en distintas provincias

El Boletín Epidemiológico Nacional exhibió su preocupación en un informe. Se notificaron decenas de nuevos contagios.

El último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) alertó sobre un incremento sostenido de casos de chikungunya en la Argentina . Durante la semana 12 se notificaron 85 nuevos contagios , lo que elevó el total de casos confirmados y probables a 433 .

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En cuanto al origen, 357 corresponden a transmisión local , mientras que 76 presentaron antecedentes de viaje a Bolivia , Brasil , Paraguay y Cuba .

La provincia de Salta concentró la mayor cantidad de casos, con 315 notificados hasta el momento. Las localidades más afectadas fueron Salvador Mazza, con 189 casos, y Aguas Blancas, con 34 casos.

Por otra parte, Embarcación y San Ramón de la Nueva Orán contabilizaron 20 casos cada una compartiendo una tercera posición.

Además, 22 personas requirieron internación de corta duración, aunque evolucionaron favorablemente. Hasta el momento, no se registraron fallecimientos en la temporada actual.

Expansión y contagios en otras regiones

El brote también mostró un crecimiento en otras provincias del NOA y el centro del país. Jujuy acumuló 37 casos (23 de transmisión local), mientras que Tucumán registró 27, con un foco destacado en San Miguel de Tucumán, donde se confirmaron 20 casos autóctonos.

En tanto, la Provincia de Buenos Aires sumó 6 nuevos contagios y alcanzó 22 en total. También se notificaron 11 casos en Catamarca y 11 en Santiago del Estero.

Por su parte, Tierra del Fuego confirmó su primer caso importado, mientras que Chaco mantuvo un caso probable registrado previamente.

El genotipo en circulación

El ANLIS-Malbrán, a través de su laboratorio de referencia, identificó en las muestras analizadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en el brote 2023-2024.

El informe también indicó que la circulación de virus respiratorios se mantuvo estable. Los casos de influenza, virus sincicial respiratorio y COVID-19 se ubicaron dentro de los niveles esperados para esta época del año.

En relación con la Influenza A (H3N2), se detectaron 24 nuevos casos del subclado K, lo que llevó el total a 118 confirmados en 20 jurisdicciones.

Otros contagios que preocupan a Salud

El BEN también reportó tres nuevos casos de coqueluche, con un total de 255 en 2026, y dos nuevos casos de hantavirus, uno en Orán (Salta) y otro en Las Flores (Provincia de Buenos Aires)

En lo que va del año, los casos de hantavirus ascendieron a 32, distribuidos en distintas provincias del país.

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina reforzó la vigilancia del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para detectar cambios en la circulación viral y mejorar la respuesta sanitaria.

Además, recomendó aplicar métodos diagnósticos como qRT-PCR y ELISA NS1 en los primeros seis días de síntomas, con el objetivo de identificar rápidamente los arbovirus y generar alertas tempranas.

Las regiones Centro y Sur se mantuvieron por encima del umbral de brote, mientras que el NOA permaneció en zona de alerta epidemiológica. En términos absolutos, la Provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos de hantavirus en la temporada 2025-2026.

El avance del chikungunya y la persistencia de otros virus bajo vigilancia sanitaria reflejaron un escenario dinámico que mantiene en alerta al sistema de salud argentino.