Charlas de quincho

Siempre Lapeña. El exfuncionario de Raúl Alfonsín y Macri, director del Instituto Mosconi, el radical Jorge Lapeña, desde el lugar que le tocó estar, siempre tomó decisiones que terminan impactando negativamente en la planificación energética del país. En el 86, Lapeña derogó una conocida Resolución 168 de la Secretaría de Energía, para que una UTE Techint (con SADE y SIDECO) con empresas mexicanas, logre la contratación directa para hacer el gasoducto Neuquén -Buenos Aires (u$s475 millones). La primera etapa, estipulada para el 87, se demoró y provocó cortes a usinas y grandes industrias durante ese año. Pasaron 27 años, hasta que Lapeña volvió a ser funcionario público. Esta vez para el Gobierno de Mauricio Macri y como director de Enarsa desde 2016 hasta 2018. Aún hoy, después de haber visto los resultados de la política de aumento indiscriminado de tarifas, sigue defendiendo a rajatabla la gestión de Macri, aunque siempre resalta, que su amor tuvo un límite: haber renunciado porque, según dijo públicamente, no estaba de acuerdo con la venta de Transener, aunque no fueron los motivos reales de su salida.

Postergaciones. También las nuevas tomas, el traslado de gente a algunos municipios como el de la Costa o el Cinturón verde platense y la postergación del traslado de Guernica pusieron otra vez a la ministra Sabina Frederic en el eje de las controversias, exacerbadas por la insólita muerte del inspector Juan Pablo Roldán de la Policía Federal en pleno Barrio Parque frente al Malba, lo que rápidamente aprovechó su histórico contrincante, Sergio Berni, de la provincia de Buenos Aires, para enrostrarle el subaprovechamiento ( según él), de las famosas pistolas Taser. Obvio que también las diferencias y trascendidos rodearon a la economía, en especial, por las especulaciones sobre las nuevas medidas. “No estaba planteado para este paquete de anuncios, como dijeron por acá; la lista que circuló era una mezcla de anuncios, discusiones y lobby”, reconocía un alto empresario sobre cuestiones que habían circulado, como la baja de retenciones a la carne o el plan “ vino”, similar tal vez al del “ gas”, y que no se registraron en la primera tanda de anuncios que, finalmente, casi se circunscribió al recorte relativo, y sólo por unos meses, de las retenciones a los granos y derivados, a los que algunos funcionarios del Gobierno le atribuyen una magnitud que no tiene. En todo caso, hasta ahora el ingreso de divisas se viene dando con normalidad respecto a períodos anteriores casi con la sola incidencia del menor volumen de la última campaña, y de la seca que desde hace meses impide seguir con el trabajo agrícola que se fondea, justamente, con los granos que resta colocar. De hecho, “durante el último mes de septiembre las empresas del sector liquidaron la suma de 1.787.449.659 dólares, que resulta inferior en un 14,62% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando hubo un flujo extraordinario de ventas de granos”, dice la cámara de exportadores y aceiteros. Hasta ahora, “el monto liquidado desde comienzos de año asciende a 15.133.768.790 dólares, apenas menor en 12,68% en relación con los primeros nueve meses del año anterior. “De todos modos, el monto ingresado en el mes de septiembre es el más elevado desde 2014”, por eso también se descarta que haya muy grandes ingresos con las nuevas medidas, menos aún si sigue la seca. Pero, si los anuncios oficiales no entusiasmaron al sector privado, y menos aún al campo, tampoco lo hicieron las declaraciones del extitular de Agricultura durante el macrismo, el ruralista entrerriano Luis Miguel Etchevehere, que aludiendo a un supuesto trabajo de la Fundación Pensar (que en su momento no se caracterizó por los aportes de propuestas concretas), sostuvo que “subiendo el FOB índice, el Gobierno empezó a intervenir el mercado de trigo. Desde febrero no se presentan DJVE; esto evita la competencia entre molinos y exportadores”. La respuesta no tardó nada: “Me parece que está metiéndose con algo que desconoce y que no sabe que ocurrió en la gestión MM, y que él firmó aumento de retenciones y que siempre hubo un diferencial de Dex (Declaración de Exportación) entre el teórico y el real”, sostuvieron en un chat sobre la generalmente controvertidas declaraciones del extitular de la Rural, que en su momento pretendía hacer campaña para acceder a la gobernación de Entre Ríos.

Cotizaciones. También fueron muy comentados en chats, zooms y reuniones presenciales, los últimos giros en política y la “cotización” creciente de alguno de ellos. Entre los oficiales, sin duda el de Sergio Massa es el que más alto escala, igual que Máximo Kirchner (y la línea sucesoria). También el rol del presidente Alberto Fernández, la titularidad del PJ y su propio futuro, entraron en el mismo combo de elucubraciones; pero es en la oposición donde se están dando las situaciones más insólitas y hasta risueñas, como la desesperación mediática ( y con fondos evidentes) del economista José Luis Espert que, tras hacer público su posicionamiento con la ex UCeDe, fue desmentido por ésta en un comunicado, mientras su compañero técnico, Diego Giacomini, “ renunciaba” a seguir acompañándolo, a diferencia del también mediático Javier Milei, que volvió a su entorno. Esto, a su vez, consolidó movidas en Cambiemos y en radicalismo que espera, por un lado, las definiciones de lo que hará el macrismo para no volver a tener sorpresas y, por el otro, seguir sumando figuras, aunque de tipo más reservado que los anteriores.

Virus. El año pasado, y pese a estar en plena campaña electoral, el Congreso dio respuesta a una insólita demora -antecedentes dan cuenta de ello- y sancionó la creación de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), para separar al Estado de sus funciones simultáneas de “juez y parte” en la investigación de siniestros. Es decir, una institución multimodal técnica que incluye a los medios aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo, que además cuenta con autarquía económico-financiera -organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte-, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. En medio de la pandemia y con cuarentenas en distintas partes del mundo, el organismo que comanda Julián Obaid forma parte de una investigación global sobre el impacto del coronavirus en el transporte, junto a entidades similares como la Finnish Safety Investigation Authority, de Finlandia, y la Dutch Safety Board, de los Países Bajos. El objetivo principal, según pudo conocer Ámbito, “es indagar en las estrategias y prácticas de gestión de la crisis pandémica destinadas a asegurar la continuidad de las operaciones en los diferentes modos de transporte, para luego evaluar su impacto sobre la seguridad operacional”. El trabajo está trazado en cuatro etapas: análisis y formulación, planificación, ejecución y cierre. Es decir que la JTS, primer organismo multimodal de seguridad en el transporte de América Latina, recopilará la información de lo ocurrido en el país desde el inicio de la pandemia para proyectar el potencial impacto sobre la continuidad operativa, y la seguridad operacional y sanitaria del transporte. Por la cuarentena y servicios desconectados o a media máquina, el estudio cobrará importancia.

Vamos a terminar con un chiste judicial importado de los Estados Unidos.

Una mañana, la señora Smith recibe un telegrama de la Corte en la que se le impone el deber de integrar un jurado. Desesperada, concurre personalmente a entrevistarse con el defensor público, a quien le plantea una objeción de conciencia porque ella se opone a la pena de muerte, de modo que esa opinión influirá sobre su voto y no será una jurado de confianza.

-Pero, señora -le dice el abogado-, el juicio para el que fue convocada no es criminal. Es una simple demanda civil cuyo eventual castigo jamás será la pena capital.

-¿De qué se trata? -pregunta la mujer.

-Es una esposa que presenta este caso contra su marido porque él se jugó en las carreras los u$s12.000 que había prometido usar para remodelar la cocina por su cumpleaños.

-De acuerdo -dice entonces la señora Smith-, cumpliré con mi deber. Pero dígame una cosa, ¿por qué no hay pena de muerte en este caso?