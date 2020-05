Charlas de quincho

Teniendo en cuenta que hoy el precio de las materias primas es sólo el 30% del valor promedio entre 2003 y 2011, y que la economía mundial está sufriendo una fuerte debacle, las grandes empresas comenzaron ya los ajustes (muchos forzados) que incluyen desde líneas de producción, hasta concentración en algunos países, con cierre total en otros; o reducción de la masa salarial, si bien la mayoría resiste deshacerse de personal que luego le llevaría mucho tiempo volver a entrenar. Se sabe, que a partir del segundo semestre algunas economías ya comenzarán a salir, pero va a llevar bastante tiempo volver a algo parecido a la actividad económica previa. El replanteo, además, incluye a los propios países y la política internacional donde la siempre tensa relación entre Estados Unidos y China, sigue en el eje de todas las cuestiones, y ya es un secreto a voces que algunos de los países desarrollados quieren avanzar sobre el gigante asiático, hasta con sanciones económicas, por la expansión del Covid-19. Ni lerdo ni perezoso, el presidente Xi Ping tomó la delantera y ya “suspendió” a Australia como proveedor (le vende mucha carne y otros productos), por haber osado plantear el tema en voz alta. El disciplinamiento fue una señal muy clara para el resto, que tampoco quiere enojar a un mercado de 1.500 millones de personas, y que van a necesitar para recuperarse ni bien pase la pandemia. Y hay más de 120 países que pueden verse en esta grave disyuntiva.

Frente a esto, el equilibrio diplomático local aparece como muy “variable”, con cantidad de embajadores que aún no fueron autorizados para llegar a su destino (Rafael Bielsa-Chile; Sergio Uribarri-Israel; o Chacho Álvarez-Perú, entre otros), algunos más que no está claro dónde están (caso Daniel Scioli-Brasilia, a quien aún no le aceptan formalmente la renuncia a su banca de diputado), y otros que si se sabe dónde están, pero tampoco ayuda demasiado. Se dice, por ejemplo, que se estarían nombrando a una especie de “coach” para Ricardo Alfonsín (h), que maneje efectivamente la embajada en Madrid, lo que recaería en alguien que era muy cercano al expresidente radical, como Federico Polak. Lo cierto es que por el momento, parece que todos los viajes seguirán suspendidos, al menos, hasta que pase la pandemia. Por supuesto que las intrigas palaciegas (nunca mejor aplicado que para el Palacio San Martín, sede de la Cancillería), no tienen nada que envidiarle a otras en el seno del Gobierno, entre provincias, entre ramas del oficialismo con el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que llamativamente sigue sosteniéndose en un extraño equilibrio “para afuera”, pero no para “adentro” de su propia fuerza política, donde los platos vuelan todos los días; y hasta intendentes afines a uno u otro grupo, aunque los más serios, siguen intentando priorizar las cuestiones ejecutivas que se aceleran ante un invierno que promete ser muy crudo y con casi todas las variables. Aun así, siguen cayendo muy mal las pocas declaraciones de algunos exfuncionarios macristas aludiendo, por ejemplo, al desdoblamiento cambiario, o a las retenciones. “¿Desde dónde hablan? ¿O acaso los impuestos a la exportación no volvieron a generalizarse hace casi dos años, y la última suba ya la había negociado Macri con los legisladores cuando todavía pensaba que iba a ganar?”, recordaba un empresario de la alimentación, todavía enojado con aquella medida.

Por supuesto que a esa se podrían sumar otras, según ciertas amenazas que salen desde algunas oficinas públicas y que lo único que logran es perjudicar al propio Presidente que en la mayoría de los casos, parece desconocer tales propuestas inaplicables o ya fracasadas, como la más reciente sobre restricciones a los créditos a tasa especial del 24% aproximadamente (recortadas, en su momento, por reducción de los encajes), para las empresas que no hayan vendido su cosecha. Más allá de que pueden “sonar bien” para cierto público no demasiado conocedor, lo cierto es que no tienen chances de ser aplicadas y controladas en una situación crítica como la actual, pero “meten ruido en la relación con el Gobierno”, reconoció una fuente. Lo que puede tener alguna chance, es el planteo, que podría ver la luz en estos días, de plazos fijos atado al dólar oficial y al precio de los granos, que podría anunciar la banca oficial. Donde parecen haberse calmado un poco las cosas, es en el sector petrolero ante la posible aprobación del “barril criollo”, especie de precio sostén a u$s45 el barril (ante el derrumbe internacional) que le daría unos $16.500 millones a las provincias petroleras, de las cuales 4 de ellas se llevarían más del 90%. La medida, que está demorada, a pesar de la presión de Gobernadores y sindicalistas, pareciera no tener mucho consenso entre los propios productores debido a que, como sostienen, “si no hay demanda, de nada sirve para mantener nuestras empresas, el precio que se fije oficialmente”.