Sentido drama de una mujer en los años de Pinochet

Hasta ahí, no hay nada inquietante. Pero hay un detalle: esta historia se ambienta en el tercer año del mandato de Augusto Pinochet. Ya en la primera escena, mientras ella elige el color de la pintura en un negocio, se oyen gritos de una mujer pidiendo auxilio. El personal del negocio se nota acostumbrado, y precavido. Todo sigue igual, sólo que dos gotas de una especie de ocre oscuro, no sangre, han ensuciado un zapato de la señora. Ese tipo de detalles dan el tono de la obra. El conflicto surge cuando el cura le pide que ayude a cuidar a “un Cristo muerto de hambre”, que en realidad es un muchacho herido de bala. Y los temores empiezan cuando la mujer se contacta con alguien para llevar al muchacho a otro lugar. En cierto momento la música parece sonar como una sirena policial. No contamos más nada. No cambia el tono. La señora no va a perder la compostura, al menos delante de la familia.