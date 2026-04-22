Primer frío del año: cuándo llegará el frente polar a Buenos Aires y de cuánto serán las mínimas

El AMBA amaneció con un frente frío que llevó al descenso térmico. En esa línea, pronósticos indicaron que se espera "el ingreso de una masa de aire de origen polar" favorable para las primeras olas polares del año.

El fresco del otoño llegó y junto con él se espera un tiempo frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó una mínima de 12 grados para este miércoles, se esperan números incluso más bajos para los próximos días.

La dinámica atmosférica podría cambiar en los próximos días ya que estará dominada por "una secuencia típica del otoño", indicó el sitio Meteored. En ella habrá dos etapas: una primera, caracterizada por el aporte de aire cálido y húmedo desde el norte, seguida por el avance de un frente frío .

En esa línea, el sitio indicó que al llegar el fin de semana el escenario cambiará con "el ingreso de una masa de aire de origen polar" que avanzará sobre gran parte del territorio, generando un contexto favorable para la ocurrencia de las primeras heladas en la región central .

De esa manera, el jueves tendrá una mínima de 12 grados en la Ciudad que podría bajar hasta los 10 en el Conurbano, advirtió el sitio. Por su parte, a partir del viernes el viento rotará al norte, promoviendo un incremento de la humedad y la temperatura. Se esperan mínimas entre 13 y 15 °C y máximas que podrían alcanzar los 24 °C.

frio polar 1.webp De esa manera, el jueves tendrá una mínima de 12 grados en la Ciudad que podría bajar hasta los 10 en el Conurbano. ámbito.

De cara al fin de semana, los principales modelos meteorológicos coinciden en el "avance de un frente frío sobre la región central de la Argentina", subrayó el sitio, con signos de inestabilidad en el AMBA recién hacia la noche del sábado, con baja probabilidad de precipitaciones y marcas entre los 15 y 23 grados.

Por último, el domingo será el día clave por la llegada de chaparrones aislados a lo largo de la jornada, acompañados "por un brusco cambio de viento al sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h". Por otro lado, el mapa del resto de las temperaturas mínimas quedó de la siguiente forma:

Patagonia: Valores inferiores a 0 °C en toda la región.

Valores inferiores a en toda la región. Centro del país: Mínimas de entre 2 °C y 6 °C en zonas de llanura.

Mínimas de entre en zonas de llanura. Áreas serranas y bajos: El termómetro descenderá hasta un rango de entre 0 °C y 4 °C.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas