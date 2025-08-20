Adiós a los peajes en efectivo: ¿desde cuándo y cómo pagar a partir de ahora en las autopistas?







El cobro digital y los pagos automatizados en los peajes remplazarán por completo al efectivo en 2026.

El 2025 será el último año en el que el método de pago en efectivo esté habilitado en peajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Mariano Fuchila

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Autopistas Urbanas SA (AUSA) anunciaron que a partir de 2026, el sistema de peajes de las autopistas porteñas eliminará completamente el pago en efectivo en todas las estaciones. El objetivo es poder llevar a cabo una circulación de vehículos más rápida, llevar prácticamente a cero los errores en los cobros a los conductores y acercarse al fin de los embotellamientos.

¿Cuál será el método de pago en peajes de CABA? Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa Mariano Fuchila El 2025 será el último año en el que el método de pago en efectivo esté habilitado en peajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El próximo año no se podrá abonar más en efectivo y el único método habilitado pasará a ser el TelePASE. Si bien tener menos opciones de pago podría parecer un problema, el 90% de los conductores que circulan frecuentemente en CABA utilizan el TelePASE, un dispositivo digital adherido en los parabrisas de los autos que cobra automáticamente por vía de un código de barras, y permite una circulación mucho más ágil que el efectivo.

¿De cuánto es la multa por no tener TelePase? Las multas para los que evadieran el pago de peajes existen hace décadas, pero con la automatización de los cobros, completamente llevada a cabo a partir de 2026, las sanciones por no circular con TelePASE podrían volverse más frecuentes, al menos en un inicio. Sin embargo, una vez que los vehículos que circulen por CABA se registren en el sitio de TelePASE de la empresa AUSA, no debería haber mayores problemas. Ya sea que no paguen en efectivo o con el TelePASE durante lo que queda de 2025, como que no se registren en TelePASE antes del 1° de enero de 2026, la multa correspondiente será de 150 UF (Unidades Fijas) y, teniendo en cuenta que la unidad fija está en $731,62, la sanción ascendería a $109.743.

