Peajes en rutas nacionales: avanza una suba de hasta 19% mientras se discute la privatización

La medida quedó establecida en la Resolución 42/2026. Se definen nuevos tramos y tarifas.

El Gobierno busca subir los peajes hasta un 19%.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inició un proceso de consulta pública para aplicar un incremento de hasta 19% en los peajes de las rutas nacionales actualmente concesionadas a Corredores Viales S.A. , en un contexto marcado por el avance del plan de privatización del sistema vial .

La convocatoria quedó establecida mediante la Resolución 42/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial , y se encuadró dentro del mecanismo de Elaboración Participativa de Normas , que habilita a la ciudadanía a opinar antes de la definición final de los nuevos valores .

Según detalló el organismo, la solicitud partió de la propia concesionaria, que requirió una revisión de los cuadros tarifarios correspondientes a los Tramos I al X de la red vial nacional bajo su administración.

Tras evaluar la propuesta, que fija un precio mínimo de $1.500 para vehículos livianos, la DNV consideró “apropiada” la actualización y elaboró los proyectos que ahora se someten a discusión pública.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la diferencia tarifaria entre el pago manual y el automático. De prosperar la medida, los usuarios de TelePASE dejarán de contar con descuentos y abonarán el mismo valor que quienes paguen en efectivo, sin distinción por franja horaria ni modalidad.

Se definen nuevos tramos y tarifas en los peajes.

Al justificar la apertura de la consulta, el organismo sostuvo que “la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa”.

Los interesados podrán acceder a los proyectos a través del sitio web oficial y presentar opiniones durante 15 días hábiles administrativos. El formulario completo y firmado podrá enviarse por correo electrónico a [email protected] o mediante el sistema de Trámite a Distancia (TAD).

Cómo quedan las tarifas y cuáles son los tramos alcanzados

La actualización impactará sobre los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que concentran una porción significativa de las autopistas y rutas nacionales con peaje en todo el país.

Autopista Ricchieri – valores propuestos

Motocicletas: $650 | Hora pico: $750

Vehículos hasta 2 ejes y hasta 2,10 m: $1.300 | Hora pico: $1.500

Vehículos hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 | Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $2.600 | Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $3.900 | Hora pico: $4.500

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 | Hora pico: $6.000

Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 | Hora pico: $7.500

Rutas nacionales – valores propuestos

Hasta 2 ejes y hasta 2,30 m: $1.500

Hasta 2 ejes y más de 2,30 m o rueda doble: $3.000

3 o 4 ejes y hasta 2,30 m: $4.500

3 o 4 ejes y más de 2,30 m o rueda doble: $6.000

5 o 6 ejes: $7.500

Más de 6 ejes: $9.000

La definición final de los cuadros tarifarios quedará supeditada al cierre de la consulta y a la evaluación de los aportes recibidos, en un escenario donde el futuro del esquema de concesiones continúa en revisión.