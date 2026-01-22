Las provincias tienen vencimientos de deuda por u$s2.500 millones en 2026 y el BCRA sigue de cerca sus emisiones

Son 13 los distritos con emisiones. Cuentan con fondos depositados pero resultan insuficientes para la mayoría, que tendrá que hacer colocaciones o comprar en el MULC.

Las 13 provincias que cuentan con emisiones de deuda en moneda extranjera tienen que enfrentar vencimientos este año por unos u$s2.500 millones , según indican datos del Banco Central actualizados a noviembre de 2025.

De ellos, el grupo ya cuenta con depósitos en dólares en el país por unos u$s1.500 millones, de manera que las necesidades de financiamiento neto este año serían de unos u$s1.000 millones, aunque la situación es bastante despareja entre cada provincia, lo que hace que algunas estén mas comprometidas que otras..

Así lo indica un reporte de la consultora Politikon Chaco, que presenta algunos detalles importantes. Por caso, de las colocaciones que hicieron a fin del año pasado Santa Fe, por u$s800 millones, y la Ciudad de Buenos Aires, por u$s600 millones, solo el distrito federal trajo las divisas al país. En cambio, la provincia gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, no declara haberlos traído, por lo que se presume que están depositados en el exterior.

“A nivel agregado, los trece subnacionales con títulos en dólares registraban a noviembre de 2025 depósitos por u$s1.507 millones, frente a vencimientos en moneda extranjera por u$s2.479 millones durante 2026 ”, dice el informe.

La consultora agrega que “esto arroja un a cobertura global del 61% , lo que indica que, en conjunto, el sector subnacional no cuenta con depósitos suficientes para afrontar la totalidad de los compromisos en dólares del 2026 y deberá recurrir a fuentes adicionales de divisas para cumplir con el calendario de pagos”.

“Aun considerando que los datos de depósitos están atrasados, se plantea un desafío de financiamiento para las provincias en este 2026 que les permita acceder a los dólares suficientes para poder afrontar sus vencimientos de títulos públicos en esa moneda”, dice el estudio.

El Gobierno nacional y las fuentes de dólares

Cabe recordar que este año el Gobierno nacional, a través del Banco Central, ha planteado un esquema de compra de reservas internacionales por unos u$s10.000 millones. Si bien es posible que a mediados de este año el Tesoro pueda volver a hacer emisiones en los mercados globales, en el mercado se advierte que las necesidades de financiamiento de 2026 son muy elevadas, si a ello se suma la demanda habitual de dólares necesaria para el funcionamiento de la economía. Este año los vencimientos en dólares del Gobierno nacional ascienden a u$s14.600 millones, de acuerdo con estimaciones de la consultora 1816.

La única fuente de oferta actual es la del comercio exterior que deja unos $11.000 millones al año de superávit. De manera que para el BCRA se tornan vitales las colocaciones de deuda en dólares de provincias y empresas a través de obligaciones negociables.

Córdoba se suma a Santa Fe y CABA

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que la provincia saldrá a buscar unos u$s500 millones esta semana. Así se suma a Ciudad de Buenos Aires, con u$s600 millones, y Santa Fe, que colocó u$s800 millones.

En este sentido, la situación financiera de las provincias es muy diferente. Por caso, CABA tiene este año vencimientos por u$s363,8 millones, pero tiene depósitos acumulados por u$s934,7 millones. Es uno de los dos distritos que no necesitaría rollear la deuda si así lo quisiera. El otro es Santa Fe que tiene vencimientos por u$s240 millones.

En cambio, provincia de Buenos Aires tiene compromisos por u$s784 millones y cuenta con u$s238,3 millones en caja. Córdoba tiene vencimientos por u$s225,9 millones y cuenta con u$s123.4 millones. De colocar los u$s500 millones anunciados, habrá financiado su ejercicio.

vencimientos-provincias

Por otro lado, Chaco tiene vencimientos por casi u$s70 millones y tiene depósitos por u$s15,6 millones; Chubut, u$s119 millones y u$s17,3 millones; Entre Ríos, u$s114 millones y u$s 6 millones; Jujuy, u$s52 millones y u$s40 millones; Mendoza, u$s107,7 millones y u$s49,7 millones y Neuquén, u$s179 millones y u$s44,5 millones.

En tanto, Río Negro enfrenta compromisos por u$s96 millones y tiene que salir a buscarlos casi todos porque cuenta con menos de u$s100.000 en cuenta. Salta tiene que pagar u$s102,5 millones y cuenta con u$s9,6 millones y Tierra del Fuego cuenta con u$s1 millón pero tiene que abonar u$s26 millones.

Los casos de Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, los títulos públicos están garantizados por regalías, por lo cual el ratio depósitos sobre vencimientos, si bien es importante de seguirlo, tiene menos peso que en las otras jurisdicciones.

Politikon Chaco dice que “dado que no hay restricciones cambiarias directas para la compra de dólares, las provincias tienen la posibilidad de ir al Mercado Único y Libre de Cambios (Oficial), pero ello le demandará una erogación en pesos de importante cuantía que en un contexto de ingresos aún debilitados se torna desafiante”.