Definiciones de Elon Musk: no tiene casa propia y duerme en las de sus amigos

El multimillonario respondió así a las críticas hacia los multimillonarios, considerando la desigualdad global de la riqueza, que incluso llevó a algunos legisladores estadounidenses a criticar a personalidades como Musk por sus pagos fiscales “bajos”.

“Seguro que sería muy problemático si yo gastara miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero no es el caso”, señaló Musk, quien sostuvo que no tiene un yate ni suele irse de vacaciones, aunque sí tiene un jet privado: “No es que mi consumo personal sea elevado. Quiero decir, la única excepción es el avión, pero si no uso el avión, entonces tengo menos horas para trabajar”.

Con estas declaraciones, el fundador de Tesla confirmaría el hecho de que no tiene una casa propia donde vive. En mayo de 2020, había escrito en Twitter su intención de vender todas sus propiedades. A mediados del año pasado, el sitio Business Insider informó que vivía en una pequeña casa prefabrica de u$s50.000, que alquilaba a Space X.

De hecho, en 2015, el cofundador y entonces CEO de Google, Larry Page, dijo que, a veces, cuando Musk visitaba Silicon Valley, le enviaba un correo electrónico donde le decía: “No sé dónde quedarme esta noche. ¿Puedo venir?”.

Musk vs. Twitter

Por otra parte, ayer se vivió un nuevo episodio de la saga Elon Musk y Twitter. El multimillonario arremetió contra la red social luego de que la empresa adoptara lo que se denominó como “píldora venenosa”, para protegerse de una oferta de compra en efectivo de u$s43.000 millones de su segundo mayor accionista.

“El salario de la junta directiva será de 0 dólares si mi oferta tiene éxito, lo que supone un ahorro de unos 3 millones de dólares al año”, tuiteó Musk en respuesta a la publicación de un usuario que criticó al directorio.

Musk, que se autodenomina un “absolutista de la libertad de expresión” y criticó las políticas de Twitter, no dio más detalles sobre el tuit.

Siguiendo con su diatriba contra la compañía, Musk había lanzado el jueves una encuesta en la que preguntaba a sus 80 millones de seguidores si “sacar de Bolsa a Twitter a 54,20 dólares debería depender de los accionistas y no del consejo”, a lo que una gran mayoría respondió “Sí”.

Más tarde, el presidente ejecutivo de Tesla también tuiteó “Love Me Tender”, una canción de Elvis Presley, después de que Twitter optó por un plan para vender acciones con descuento para evitar cualquier intento de algún accionista de acumular una participación superior al 15%. Musk tiene actualmente un 9,1%.

A juicio por un tuit

En otro frente que tiene abierto el millonario, un juez consideró “engañoso” un tuit que Musk publicó en 2018 en el que afirmaba tener el financiamiento suficiente para sacar a Tesla de la Bolsa.

Así se desprende de un documento presentado por inversionistas, que demandaron al fabricante de vehículos eléctricos y al propio Musk en la que los acusa de haberles hecho perder dinero tras la publicación de dicho tuit, ya que las acciones de la compañía se tambalearon durante algunos días.

En el documento, publicado por la agencia AFP, los demandantes reclaman que el juez ordene a Musk que deje de afirmar públicamente que efectivamente había “conseguido la financiación” para retirar al grupo automovilístico de la bolsa a razón de 420 dólares por acción. En mayo, se celebraría el juicio por esta denuncia.