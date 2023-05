Superjunio electoral, con 4 rounds a gobernador, 2 PASO y una legislativa

Allí pulseará la dupla del vicegobernador Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo (Frente de Todos) con Roberto Sánchez -Germán Alfaro (Juntos por el Cambio) y con Ricardo Bussi-Gerardo Huesen (Fuerza Republicana, aliada a Javier Milei). Además se definirán 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales.

El 11-J será el turno también de San Luis, con ley de lemas. El oficialismo liderado por el peronista Alberto Rodríguez Saá alienta la postulación a gobernador del exjuez de la Corte provincial Jorge “Gato” Fernández (con el lema “Unión por San Luis), que enfrentará en round central al diputado nacional y exmandatario Claudio Poggi (por “Cambia San Luis” y con el apoyo de Adolfo Rodríguez Saá). Además se votarán 5 senadores y 21 diputados provinciales, 17 intendentes, concejales y 38 intendentes comisionados.

Esa jornada albergará además la renovación de 15 bancas de diputados provinciales y 5 de senadores (y de concejales) en Corrientes (el distrito que comanda el radical Gustavo Valdés no dirime gobernador este año), y primarias en Mendoza, de cara a los comicios del 24 de septiembre. Las PASO cuyanas tendrán duelos en Cambia Mendoza (Alfredo Cornejo vs. Luis Petri), en el peronista Elegí Mendoza (Omar Parisi vs. Guillermo Carmona) y en el Frente de Izquierda.

Una semana después, el 18-J, se desarrollarán las primarias de Chaco (fueron repuestas por la Corte local) en camino hacia las generales del 17-S, con duelos a gobernador en el oficialista Frente Chaqueño (senda asfaltada para Jorge Capitanich, en carrera reeleccionista, frente a Ismael Espinoza) y en Chaco Cambia (entre el legislador provincial Leandro Zdero y el diputado nacional Juan Carlos Polini).

El junio electoral cerrará el domingo 25 con las fuertes contiendas a gobernador en Córdoba y Formosa. La oficialista Hacemos Unidos por Córdoba buscará mantener el poder que deja Juan Schiaretti con la dupla de Martín Llaryora y la radical díscola Myrian Prunotto, en duelo central con el tándem de JxC, de Luis Juez (Frente Cívico) y el diputado nacional y titular de la UCR provincia, Marcos Carasso. Por su parte, Creo en Córdoba (remozado FdT) marchará con la fórmula Federico Alesandri-Gabriela Estévez.

Con Boleta Única de Sufragio, también votarán 70 legisladores, autoridades en 227 municipios y comunas y 3 miembros del Tribunal de Cuentas.

Por su parte en Formosa, y con ley de lemas, el gobernador peronista Gildo Insfrán batallará ese día su octavo mandato consecutivo (marcha en dupla con el vicegobernador Eber Solís), frente a una oferta opositora partida entre el diputado nacional radical y exjuez federal Fernando Carbajal (Confederación Frente Amplio Formoseño) y el productor agropecuario y oustider de la política Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso).

El escenario electoral formoseño avanza a la espera de una resolución de la Corte Suprema en torno al raid de impugnaciones alentado por la oposición contra la postulación de Insfrán. También se dirimirán intendentes de 27 localidades y 10 comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales.