Construyendo el futuro desde PMI: sostenibilidad, escala e impacto con visión de largo plazo

En Philip Morris Argentina el desempeño, la responsabilidad ambiental y la presencia en la comunidad no son frentes separados, sino parte de una misma propuesta de valor, construida con ambición, consistencia y una clara vocación de impacto.

En Philip Morris Argentina el desempeño, la responsabilidad ambiental y la presencia en la comunidad no son frentes separados, sino parte de una misma propuesta de valor

La transformación de Philip Morris International es una de las más profundas entre las grandes compañías globales. Durante décadas, la empresa estuvo asociada a una categoría tradicional. Hoy atraviesa una transición decidida para acelerar la construcción de un futuro libre de humo y sostener ese cambio con compromisos ambientales concretos.

La sostenibilidad dejó de ocupar un lugar periférico y pasó a instalarse en el centro de la estrategia, de la asignación de capital, de la gobernanza y de la forma en que se mide el progreso. La meta de alcanzar emisiones netas cero en toda la cadena de valor para 2040, junto con el reconocimiento de Forbes entre los líderes globales de Net Zero por cuarto año consecutivo, reflejan que esta transformación ya tiene escala, dirección y capacidad de ejecución.

Philip Morris Argentina es un componente estratégico de esta transformación con una operación amplia que incluye una planta de fabricación de cigarrillos en Merlo, provincia de Buenos Aires; una planta de procesamiento de hojas de tabaco en Rosario de Lerma, Salta; y dos centros de acopio.

En todo su despliegue en el país, la compañía convierte una visión corporativa de largo plazo en iniciativas con impacto medible sobre el agua, el carbono, los residuos y la relación con la comunidad. Esta combinación de excelencia operativa y compromiso local le da densidad a la transformación: la vuelve visible, cercana y relevante.

En este marco, me gustaría hablar en particular del trabajo que venimos desarrollando en nuestra planta en el partido bonaerense de Merlo, donde la sostenibilidad se traduce en una manera concreta de operar, decidir e invertir.

Uno de los hitos más significativos es la certificación AWS (Alliance for Water Stewardship), que convirtió a Merlo (Provincia de Buenos Aires) en la primera operación de Argentina en alcanzar este estándar internacional. No se trata de un reconocimiento simbólico: implica gestionar el agua con criterios de eficiencia, trazabilidad, gobernanza y diálogo con los actores del entorno, bajo parámetros reconocidos globalmente. Sobre esa base, la planta consolidó una agenda hídrica más amplia que incluye programas educativos y acciones territoriales.

Iniciativas como Agua en Debate, desarrollada junto con escuelas del partido de Merlo, promueven que docentes y estudiantes comprendan el valor del agua para la salud, el ambiente y la vida cotidiana, y se conviertan en multiplicadores de ese cuidado dentro de sus comunidades. A este trabajo se suma el programa Agua Segura, orientado a identificar escuelas con mayor vulnerabilidad e instalar soluciones que garanticen el acceso a agua potable apta para el consumo, con seguimiento técnico posterior.

La misma lógica de transformación se expresa en la agenda de carbono y residuos. Nuestra planta en Merlo avanzó de manera consistente hacia la neutralidad de carbono mediante mejoras de eficiencia, incorporación de energía renovable y mecanismos de compensación certificados, demostrando que la descarbonización puede integrarse a la gestión industrial con disciplina y visión estratégica. En materia de residuos, la economía circular ocupa un lugar central: la planta impulsa prácticas de reducción, reutilización, reciclaje, compostaje y valorización alternativa para minimizar la disposición final. Este esfuerzo se traduce en un resultado concreto y exigente: menos del 1% de los residuos generados se destina a relleno sanitario.

Lo más valioso, sin embargo, es la coherencia del conjunto. En Philip Morris Argentina el desempeño, la responsabilidad ambiental y la presencia en la comunidad no son frentes separados, sino parte de una misma propuesta de valor, construida con ambición, consistencia y una clara vocación de impacto.

Manager Manufacturing Sustainability de Philip Morris.