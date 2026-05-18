De la extracción a la conexión: por qué la próxima revolución económica será biointeligente

La inteligencia artificial ya no solo transforma servicios digitales: ahora también acelera descubrimientos científicos y redefine el vínculo entre producción y naturaleza. Imagen creada con IA

Durante décadas, el paradigma del éxito empresarial se basó en una premisa de fuerza bruta: producir más, extraer más, escalar más rápido. En ese modelo, la naturaleza era vista como una alacena inagotable de recursos y la tecnología, como la herramienta para vaciarla con mayor eficiencia. Sin embargo, esa era llegó a su fin. La crisis climática y el agotamiento de los suelos y la alarmante depredación de nuestros mares nos han puesto frente a un espejo incómodo: la verdadera ventaja competitiva ya no es producir más, sino producir con inteligencia.

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En ese sentido, hoy asistimos a la convergencia de dos fuerzas que están redefiniendo el valor de las compañías: la inteligencia artificial (IA) y la biotecnología. Así estamos pasando de una economía digital a una era bio-inteligente. Por eso, la próxima generación de start ups y unicornios argentinos no surgirán necesariamente de una línea de código o de una nueva aplicación de servicios, sino de un laboratorio donde la ciencia profunda (Deep Science) logre decodificar los secretos de la naturaleza para ofrecer soluciones reales a problemas globales de salud y alimentación.

En la Patagonia, donde el mar nos desafía con su inmensidad y su resiliencia, hemos aprendido que la sustentabilidad sin ciencia es solo marketing. El mercado ya no se conforma con slogans verdes o campañas de greenwashing; hoy el capital busca evidencia medible. Los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) están entrando en una fase de transparencia automatizada donde la IA nos permite, por ejemplo, medir la huella de carbono, la trazabilidad de los biomateriales y el impacto regenerativo real con una precisión que antes era ciencia ficción.

Desde mi rol de científica, investigadora del CONICET y emprendedora de alma, trabajo con la convicción de que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. Me moviliza el triple impacto y la economía circular: la idea de que podemos generar riqueza protegiendo el futuro de nuestros hijos. En el mar argentino, por ejemplo, reside un activo estratégico global. Porque no somos solo exportadores de commodities; somos exportadores de propiedad intelectual. En ese sentido, creo que la IA no viene a reemplazar a los científicos, sino a actuar como un amplificador. Lo que antes nos tomaba años de investigación en el laboratorio sobre moléculas marinas y antioxidantes, hoy se acelera gracias a modelos predictivos. La velocidad ha dejado de ser patrimonio exclusivo de las Big Tech; hoy, la ciencia aplicada puede moverse a ritmos de mercado sin perder su rigor ético.

Las empresas del futuro serán aquellas que aprendan a dialogar con los ecosistemas. Debemos pasar de una lógica extractiva a una lógica adaptativa. Porque los ecosistemas funcionan con una eficiencia perfecta basada en la cooperación y el reciclaje de recursos; la IA aplicada a la supply chain o a la gestión de residuos no es más que tecnología tratando de imitar la sabiduría biológica de millones de años.

Argentina tiene un talento científico excepcional, a menudo subutilizado en términos productivos. Es momento de conectar ese talento con el storytelling de negocios y el financiamiento global. Si logramos que nuestras investigaciones terminen en nutracéuticos y soluciones biotecnológicas que mejoren la salud de las personas mientras regeneramos el océano, habremos entendido el verdadero significado de la innovación. Por ese motivo, las compañías que ignoren la biodiversidad como un activo económico perderán valor de mercado y reputación. En cambio, aquellas que integren naturaleza, datos e IA tendrán una ventaja global indiscutida. Por eso, estoy convencida de que el futuro de la innovación argentina está en el mar, en los laboratorios y en nuestra capacidad de entender que la inteligencia artificial más potente es aquella que nos ayuda a ser más humanos y más conscientes de nuestro entorno. La era de los recursos infinitos terminó; ha comenzado la era de la eficiencia inteligente.