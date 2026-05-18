Sostenibilidad: el motor del desarrollo industrial del futuro

ABB Argentina ha superado recientemente las 28.000 horas de ingeniería destinadas a proyectos internacionales, consolidándose como un hub regional de alto valor agregado.

En ABB, la sostenibilidad no es un objetivo aislado, sino el eje que guía nuestra estrategia global. Como compañía tecnológica con más de un siglo de presencia en la Argentina, entendemos que el crecimiento industrial y económico debe construirse integrando innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental y social.

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Nuestra agenda global está enfocada en acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, fomentar el uso eficiente de los recursos y generar impacto positivo en las comunidades donde operamos. En ese marco, Argentina cumple un rol relevante como generadora de conocimiento, talento e iniciativas que impulsan este camino.

Uno de los pilares de este aporte es la exportación de servicios de ingeniería. ABB Argentina ha superado recientemente las 28.000 horas de ingeniería destinadas a proyectos internacionales, consolidándose como un hub regional de alto valor agregado. Este posicionamiento no solo fortalece la inserción global del país, sino que también permite desarrollar soluciones tecnológicas en automatización y electrificación más eficientes para industrias clave, optimizando el uso de energía y reduciendo la huella ambiental en distintos mercados.

La sostenibilidad también se refleja en nuestras propias operaciones. La certificación internacional “Mission to Zero” obtenida por ABB Argentina en nuestra planta industrial en Tucumán, valida el cumplimiento de estándares exigentes en eficiencia energética, gestión de residuos y reducción de emisiones. Este logro demuestra que es posible transformar procesos industriales para hacerlos más limpios, seguros y competitivos, en línea con las nuevas demandas del mercado global y la sociedad.

A su vez, la gestión integrada de seguridad y ambiente es un componente central de nuestra cultura. El reciente reconocimiento del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) a ABB destaca nuestro compromiso con la excelencia en estas áreas dentro del sector energético. La sostenibilidad, en este sentido, no se limita a la tecnología, sino que se traduce en prácticas concretas que priorizan el bienestar de las personas y el cuidado del entorno.

Finalmente, no hay desarrollo sostenible sin talento. Por eso, promovemos activamente la educación y la formación de jóvenes en ingeniería apoyando instituciones académicas líderes a lo largo del país, contribuyendo a cerrar brechas de capacidades y a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la transición energética y la digitalización industrial. Estos avances reflejan un compromiso sostenido en el tiempo. En ABB creemos que el sector privado tiene un rol clave en la construcción de un desarrollo más equilibrado, donde la innovación, la productividad y la sostenibilidad avancen de manera conjunta. Con más de 100 años en la Argentina, reafirmamos nuestro compromiso estratégico por el país, acompañando a la industria en su evolución y contribuyendo, desde la tecnología y el talento, a un futuro más eficiente, resiliente y sostenible. Manager de Comunicación Corporativa, ABB Argentina, Uruguay y Paraguay.