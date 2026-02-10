Diputados debatirá este jueves el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea + Seguir en









Este martes el tema será abordado en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur.

Diputados debatirá este jueves Régimen Penal Juvenil y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Mariano Fuchila

El oficialismo confirmó la convocatoria a sesión especial en Diputados para debatir el jueves desde las 11 el proyecto de Reforma Penal Juvenil. Además, La Libertad Avanza (LLA) incluyó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur durante la tarde de este martes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según pudo confirmar Ámbito, unas de las razones centrales por las que fue retirada la iniciativa de la baja de imputabilidad, es que en el proyecto estaba fijada la edad de 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

Se esperaba en que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión y aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas.

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.