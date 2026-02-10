SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de febrero 2026 - 00:06

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue

El dólar oficial minorista cotiza a $1.390 para la compra y a $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.445,77 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 10 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.416.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 10 de febrero

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s70.067, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias