La reforma laboral escala la tensión gremial con los gobernadores y se suman marchas en provincias

Este martes habrá una protesta con concentración frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. Presionan con banderas a los tres senadores por Córdoba.

La ciudad de Rosario será este martes 10 el escenario de la segunda marcha nacional en contra del proyecto oficial de reforma laboral que se tratará este miércoles 11 en el Senado . Al igual que la semana pasada en Córdoba, sede de la primera movilización, también es organizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran los gremios ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más agremiaciones sueltas que integran la CGT.

"Nos sumamos a la movilización en repudio a la destrucción planificada de los derechos del trabajador que conlleva el anteproyecto libertario", sostuvo desde la UOM Rosario, su secretario general Antonio Donello . Presión con carteles a senadores de Córdoba.

La concentración está prevista para las 10 en la plaza 25 de Mayo, desde donde las columnas sindicales marcharán hacia la plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno. Allí se desarrollará el acto central cerca del mediodía, con la presencia de dirigentes de peso y en donde habrá una conferencia de prensa.

Está previsto que participen, como en La Docta, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra; sus pares de la CTA Autónoma y de los Argentinos, Hugo "Cachorro" Godoy y Hugo Yasky ; el secretario general nacional metalúrgico Abel Furlán y Rodolfo Aguiar , referente nacional de ATE.

La decisión se tomó en una primera reunión de coordinación, realizada el pasado 3 de febrero, en la que participaron representantes de la CTA Autónoma, ATE Rosario, el Sindicato de Aceiteros, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremios portuarios, la Federación Nacional Territorial (FENAT) y movimientos sociales, entre otros espacios. Desde este frente definieron a la iniciativa oficial como una "contrareforma laboral con perfil esclavista" y adelantaron que, además de la marcha, se evalúan cortes en los principales accesos a Rosario y una logística especial para recibir a delegaciones gremiales de alcance nacional.

En las últimas horas confirmaron sus participaciones activas en la protesta de este martes el poderoso gremio docente Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA). En ambos casos, señalaron que garantizarán movilidad desde distintas ciudades santafesinas para sumar miembros de sus espacios a las columnas que marcharán por el centro rosarino. Los maestros protestarán con las consignas "La educación no se ajusta" y "Los derechos no se negocian", mientras que desde el personal de la salud, la secretaria general Florencia Bariotti, manifestó que los dos ejes de adhesión son "No a la Reforma Laboral" y "La lucha es hoy".

Antonio Donello, de la UOM Rosario, explicó este lunes en un encuentro con la prensa los motivos para salir a la calles. "Nos sumamos a la movilización en repudio a la destrucción planificada de los derechos del trabajador que conlleva el anteproyecto libertario", sostuvo. "El día del debate en el Congresp se pretende lesionar la dignidad de los trabajadores y sus conquistas sociales, por lo que es importante que todos los que queremos una patria justa, libre y soberana, participemos de la jornada de lucha", cerró.

Hasta el momento, no emitió ningún comunicado de adhesión la CGT Regional Rosario, que preside Miguel Vivas, quien advirtió que este tipo de iniciativas, aunque parten de un reclamo legítimo, pueden debilitar a la central si se desarrollan por fuera de las decisiones orgánicas. "Todos estamos en contra de la reforma laboral, el motivo de lucha es el mismo, pero hay que ser orgánicos. La unidad se debilita si cada cual hace algo por su cuenta", sostuvo, en declaraciones al diario La Capital. De todos modos, trascendió que algunos sindicatos de esa central se sumarán a la manifestación, tras la decisión del triunvirato de conducción nacional de marchar el miércoles 11, al Congreso de la Nación.

Se suma Tucumán

En la sede del gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, ADIUNT, distintas organizaciones decidieron concentrar este miércoles al mediodía frente a la Casa de Gobierno, para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral del oficialismo. "Esta resistencia es una tarea diaria que merece nuestro mayor esfuerzo, con diálogo y una gran humanidad", expresó a Ámbito la secretaria general adjunta de la CTA Autónoma Tucumán, Alejandra Muntaner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ADIUNT/status/2019927471509196871?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy, en reunión convocada por ADIUNT con org. políticas, gremiales y sociales, se resolvió movilizar el 11/2 contra la reforma laboral. Concentramos 10 hs en Plaza Yrigoyen para marchar a Plaza Independencia.



¡Abajo la contrarreforma laboral!

¡No a la nueva ley de glaciares! pic.twitter.com/SHxtPrGmO5 — ADIUNT (@ADIUNT) February 7, 2026

"Es hora de salir a las calles para ponerle un freno a las políticas que buscan quitarle derechos a los trabajadores. Ya no hay tiempo para dudas y dobles discursos, la postura de la clase trabajadora debe ser dura y frontal", expresó Pedro Díaz, dirigente tucumano de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos, que representa a los obreros de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo.

Del encuentro en el que se decidió marchar participaron referentes de las dos CTA, de la docencia enrolada en SADOP, personal de la salud de SITAS y municipales; las agrupaciones sociales Corriente Clasista y Combativa y Martín Fierro; los colectivos ecologistas Pro-Eco y Acción Ecologista, y los partidos políticosPCR, Política Obrera y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. También estuvieron presentes representantes del Foro Multisectorial por la Soberanía Nacional y de América Latina que nuclear más de 20 organizaciones sociales, políticas y de jubilados de esta provincia.

Presión con banderas en Córdoba

En el arranque de la semana y a dos días de que se trate en el Senado el proyecto oficial de reforma laboral, luego de una importante movilización que se realizó en Córdoba la semana pasada, aparecieron banderas que tuvieron como destino a los tres senadores nacionales cordobeses.

Se trata de la peronista Alejandra Vigo (esposa del ex gobernador y diputado nacional electo por Provincias Unidas Juan Schiaretti), del líder del Frente Cívico Luis Juez (que suscribe las políticas del presidente Javier Milei) y de Carmen Álvarez Rivero, elineada con la senadora nacional Patricia Bullrich.

sena1 La bandera contra el senador Luis Juez.

De este tridente, la única duda es saber qué era la peronista Vigo, quien forma parte de un espacio que administró con sinuosidad su relación con la Casa Rosada, al votar algunos de sus proyectos y rechazar o abstenerse en otros. En todos los casos, en consonancia con el vínculo del gobernador Martín Llaryora con Balcarce 50. Se descuenta que Juez y Álvarez Rivero apoyen la iniciativa oficial.

sena3

La presión en contra de los tres fue con banderas con leyendas. En la sede del Partido Justicialista, una decía: "Vigo no seas cómplice de la #LeyDeChoreoLaboral". A Luis Juez le colgaron en una de sus sedes partidarias otra que decía "Juez nunca laburaste. No c... a los que sí con la #LeyDeChoreoLaboral", mientras que la tercera -en un acceso a un shopping- tenía la frase "La dueña de esto se c... en los laburantes. Senadora Álvarez Rivero cómplice de la #LeyDeChoreoLaboral".