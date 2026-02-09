Inflación de enero: el INDEC publica el IPC mientras analiza qué hará con el nuevo índice de medición

El dato de inflación de enero se realizará con la canasta de bienes y servicios de 2003/2004, luego de que Luis "Toto" Caputo decidiera no avanzar con la nueva medición.

En medio de la polémica por el aplazo -o posible eliminación- del nuevo índice de inflación y la posterior salida de Marco Lavagna del INDEC , las diferentes consultoras comenzaron a dar su veredicto sobre la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de enero , aunque el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo ya había adelantado que se ubicaría cercano al dato de diciembre que fue del 2,8% y tocó un máximo desde abril.

Como anticipo, la inflación de CABA superó el 3% y cerró en 3,1% durante el primer mes del año , producto de los aumentos en servicios vinculados a la temporada de verano, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). De esta manera, la variación de precios tocó su mayor nivel desde marzo de 2025.

Si bien las subas más destacadas se vieron en Recreación y cultura (+7,4%), Restaurantes y hoteles (+5,3%); Alimentos y bebidas no alcohólicas casi duplicó su índice de diciembre y cerró en 4% mensual frente al 2,4% del mes previo (+1,6 p.p.). Transporte, por su parte, avanzó 3,7% tras la suba del boleto de colectivo y subte.

El relevamiento del mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) muestra una desaceleración del índice de precios a 2,4% durante enero, aunque frente a la medición previa se ubica 0,3 p.p. por encima del informe previo. Los gurúes prevén que hacia febrero el IPC continúe a la baja y para marzo presentaría una leve aceleración: 2,1% y 2,2%, respectivamente.

Gran parte de esta expectativa responde a la persistente suba de los alimentos y bebidas , que se convirtió en uno de los principales motores de la inflación mensual. De hecho, un relevamiento de la consultora LCG indicó que en la primera semana de febrero los precios de alimentos y bebidas registraron un aumento del 2,5% , el salto semanal más alto desde marzo de 2024, con fuertes subas en bebidas e infusiones y en productos de panificación.

Estos incrementos tempranos —que se conocieron antes de que se publique el dato oficial del INDEC— alimentan la estimación de que enero no mostrará una desaceleración significativa y mantendrán la presión sobre el IPC general, a pesar de que el Gobierno bloqueó la aplicación de una nueva metodología de medición estadística que actualizaba la canasta de consumo.

Según el relevamiento de Equilibra, en enero de 2026 la inflación nacional fue 2,2%, impulsada por Alimentos y bebidas no estacionales (+2,6%) y Regulados (+2,4%). Por su parte, el Resto del IPC Núcleo trepó 2%, al igual que los precios Estacionales.

En C&T Asesores Económicos, calculan una variación mensual se ubicará en el 2,4% en base a datos relevados en el Gran Buenos Aires, lo que arroja una inflación interanual del 29,2%.

La misma cifra maneja Analytica, que también reportó subas destacadas en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%) en el último mes. Entre los rubros con menores incrementos figuran otros alimentos (+1,0%) —como snacks, salsas y condimentos— y aguas, gaseosas y jugos (+0,7%).

La medición más pesimista fue la de la Fundación Libertad y Progreso que estimó que el índice de enero alcanzó el 2,6%. En la variación interanual mostraría una aceleración al 32,1%, en línea con la dinámica observada en octubre. "No obstante, a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración", indicaron en su informe.

Polémica por el nuevo IPC

El nuevo IPC estaba en ojo de la tormenta desde el inicio. La medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024, tal como lo anticipó Ámbito, aunque el INDEC decidió dejar que pase el año electoral (2025) para que un posible recalentamiento de la inflación no impacte en los resultados, que finalmente fueron satisfactorios a nivel nacional para La Libertad Avanza.

Habiendo pasado este tramo, siempre turbulento para la economía, el equipo liderado por Lavagna decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de enero de 2026, con la intención de arrancar el año con el nuevo IPC —que hasta el momento se venía midiendo con datos de consumo de 2003/2004— y, de esta manera, no realizar modificaciones hacia atrás, teniendo que recalibrar otras estadísticas clave.

Sin embargo, el Gobierno decidió que no fuera así. “La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, señaló Caputo en declaraciones radiales.

El nuevo IPC, con cambios clave en las ponderaciones de los distintos rubros con la medición de la ENGHo 2017/2018, donde tendrá un mayor peso en el índice Vivienda —que contiene servicios públicos—, Transporte y Comunicaciones; era un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su reporte de agosto, el organismo multilateral de crédito subrayaba que esperaba que el nuevo índice se publique "a finales de 2025". "El momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión", añadía en el documento. Esa fecha debía ser en enero, aunque se postergó hasta la semana pasada, cuando la misión abordó a la Argentina.