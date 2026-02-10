Agustín Canapino presentó su nuevo auto para el Turismo Carretera junto a AXION energy

El reconocido piloto argentino presentó su nuevo auto para disputar la temporada 2026 del Turismo Carretera, con el sponsoreo de Axion energy y Castrol.

En la noche del lunes, Agustín Canapino presentó oficialmente el nuevo equipo de competición AXION energy Sport y develó el diseño del nuevo auto con el que buscará defender su corona en el Turismo Carretera 2026 , con el respaldo de AXION energy y Castrol como su sponsor oficial.

El Turismo Carretera , la categoría más emblemática del país, dará inicio a una nueva temporada el próximo 15 de febrero en El Calafate , con una grilla renovada y un calendario compuesto por 15 fechas. En este contexto, AXION energy refuerza su compromiso con el deporte motor acompañando a uno de los máximos referentes del automovilismo argentino .

El campeón vigente del Turismo Carretera 2000 , que fue la antesala perfecta de este nuevo capítulo junto a la marca, presentó su flamante Chevrolet Camaro del equipo AXION energy Sport, que lucirá el número 1 en sus laterales. El auto luce un diseño renovado con los colores de AXION energy y Castrol , reflejando el comienzo de una alianza estratégica que lo acompañará durante esta nueva etapa.

"Competir en el Turismo Carretera con el respaldo de AXION energy es un paso muy importante en mi carrera. Venimos de una temporada increíble en el Turismo Carretera 2000, y ahora redoblamos la apuesta con un proyecto sólido, ambicioso y con una visión a largo plazo. Confiamos en el trabajo que venimos haciendo en equipo, y en su respaldo técnico. Estoy muy entusiasmado con lo que se viene” , dijo Agustín Canapino .

“Es un orgullo inmenso poder apoyar a Agustín Canapino en esta nueva etapa. Esta alianza nace de nuestro compromiso con la excelencia, el rendimiento y la innovación. Y nos permite acercarnos cada vez más a quienes viven este deporte con pasión, como nosotros” , exclamó Cecilia Panetta , gerente ejecutiva de Marketing de AXION energy .

image

Con este anuncio, AXION energy redobla su apuesta por el automovilismo nacional. La marca acompañará a Canapino en el Turismo Carretera y también estará presente en Turismo Nacional, consolidando su presencia en el motorsport argentino.

Además, hacia fines de 2025, AXION energy y Castrol renovaron y extendieron su acuerdo hasta el año 2038. Esta alianza estratégica reafirma la intención de seguir consolidando su posicionamiento en el mercado, con un firme compromiso de crecimiento a futuro y un enfoque sostenido en el desarrollo de productos de alto rendimiento e innovación constante.

Por otro lado, el Castrol - AXION energy MX Team by RADIKAL inicia una nueva etapa en el Campeonato Argentino de Motocross junto a Triumph, que aportará al equipo un salto en calidad de infraestructura y soporte técnico. Además, la escuadra suma al piloto Agustín Poli como figura destacada, y busca seguir siendo protagonista con Guadalupe Alonso, que intentará revalidar su título. Esta renovación reafirma el compromiso de la marca con la excelencia y el deporte motor en todas sus disciplinas.

Así, la develación marcó el puntapié inicial de una nueva etapa cargada de expectativas y desafíos, que invita a todos los fanáticos del automovilismo y el motocross a seguir de cerca esta temporada, que promete ser tan competitiva como apasionante.