Luis Caputo llamó a blanquear los dólares y llevarlos al banco tras la puesta en marcha de la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de economía pretende que los ahorros regresen al sistema formal. El pedido se da en un contexto de reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal.

Luego de la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal , el ministro de Economía, Luis Caputo , lanzó un mensaje directo a los argentinos para que incorporen sus ahorros al sistema financiero formal . A través de sus redes sociales, sostuvo que el nuevo régimen crea las condiciones para que los dólares que hoy permanecen fuera del circuito bancario vuelvan a la economía .

El funcionario replicó un mensaje previo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien celebró que la norma “entra en plena vigencia” y destacó el cambio de enfoque respecto del tratamiento histórico del ahorro en moneda extranjera.

En su publicación, Caputo fue explícito al convocar a los ahorristas. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco” , escribió el titular del Palacio de Hacienda, en una arenga que buscó reforzar la confianza en el nuevo marco legal.

El ministro argumentó que una mayor bancarización de los dólares permitiría acelerar el crecimiento económico y generar efectos positivos en distintos frentes. “Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico ; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”, afirmó.

Además, subrayó que quienes depositen sus dólares no solo regularizarán su situación, sino que también obtendrán beneficios financieros . “Cobrarían un interés por sus dólares. Todo beneficio”, cerró el mensaje.

Qué dijo Manuel Adorni sobre el nuevo régimen

Por su parte, Adorni había anticipado la entrada en vigencia plena del régimen a partir de este lunes, al destacar que la reglamentación marca un punto de inflexión en la política fiscal y financiera del país.

“Quedó reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy. Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Un cambio de enfoque sobre el ahorro en dólares

Desde el Gobierno explican que la ley de Inocencia Fiscal apunta a "revertir décadas de desconfianza entre los ahorristas y el sistema financiero", en un país donde la dolarización informal se convirtió en una práctica extendida.

La norma, según Economía, busca facilitar el ingreso de dólares al circuito formal sin penalizaciones, con el objetivo de fortalecer el crédito, aumentar la inversión y ampliar la base tributaria sin subir impuestos. En ese sentido, el mensaje de Caputo se inscribe en una estrategia más amplia para captar divisas y apuntalar la recuperación económica.

En el oficialismo sostienen que, si una porción significativa de los dólares que hoy están fuera del sistema ingresa a los bancos, se generará un círculo virtuoso que impactará en la actividad, el empleo y el poder adquisitivo, consolidando uno de los pilares centrales del programa económico del Gobierno.