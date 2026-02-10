El dólar oficial retrocede por cuarta jornada consecutiva y queda al filo de los $1.400

El tipo de cambio prolonga la calma, producto de una afluencia de dólares que evita que las compras del BCRA generen un cuello de botella en la demanda.

El dólar oficial continúa con su rumbo sin sobresaltos este martes y encadena su cuarta jornada consecutiva a la baja. De esa manera, la "pax cambiaria" que comenzó luego de la victoria del oficialismo en los comicios de noviembre y que se consolidó con el nuevo esquema de bandas a partir de enero, todavía se mantiene en la segunda semana de febrero.

El dólar mayorista opera en $1.407, un descenso de $13 respecto a la rueda anterior, en la cual bajó 1,1%. En términos nominales, se trata de la cotización más baja desde el 19 de noviembre.

De esta forma, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.580,27) se amplia a 12,31%, en la antesala de las elecciones legislativas nacionales y de la provincia de Buenos Aires .

En el sector minorista, el dólar minorista del Banco Nación cotiza a $1.425 para la venta, mientras que en el promedio de entidades financieras relevadas por parte del Banco Nación (BCRA) , el tipo de cambio se vende $1.435,45.

Dentro de la plaza bursátil, el dólar MEP baja 0,8% hasta $1.427,20, mientras que el CCL cae 1,4%, hasta los $1.470,82. En el sector informal, el dólar blue se ofrece a $1.425, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Mientras, el dólar cripto opera en $1.471,49, según Bitso .

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos

Las claves de la semana para el dólar

Desde el sector de la acumulación de reservas, el BCRA ayer extendió la racha compradora a 26 ruedas consecutivas al adquirir u$s176 millones y suma u$s493 millones en lo que va del mes. Restará saber cuál será el saldo de este martes.

Hoy también se conocerá la inflación de enero, informe que se encuentra bajo la polémica luego de la salida del titular de INDEC, Marco Lavagna, y la negativa del Gobierno de actualizar la metodología para medir la inflación, como había sido pactado.

Por otra parte, este miércoles el gobierno enfrenta vencimientos por casi $10 billones. A diferencia de la última subasta, donde consiguió un rollover de 124%, esta vez el Tesoro cuenta con un mayor colchón en su cuenta en pesos en el Banco Central, lo que podría ayudar a la baja de tasas.

Además, mañana empezará a debatirse la reforma laboral en el Congreso. Dependiendo del resultado de las negociaciones en las cámaras, el tipo de cambio podría experimentar cierto grado de volatilidad.