Preocupación en el oeste de EEUU por falta de nieve: advierten que puede generar escasez de agua e incendios forestales

Servicios meteorológicos de EEUU señalan que se trata de un fenómeno sin precedentes en ese sector del país. Esto agota los suministros de agua y perjudica actividades ligadas al turismo y recreación.

Los científicos advierten que la cobertura de nieve está en los niveles más bajos en décadas, mientras.

La falta de nieve y el calor sin precedentes están afectando a la mayor parte del oeste de Estados Unidos , agotando los suministros de agua, aseguraron desde diversos servicios meteorológicos. Entre las consecuencias del fenómeno, se podría agravar el riesgo de incendios forestales, perjudicar al turismo y actividades recreativas invernales.

Los científicos advierten que la cobertura de nieve y la profundidad de la nieve están en los niveles más bajos en décadas, mientras que al menos 67 estaciones meteorológicas del oeste registraron su período diciembre-febrero más cálido.

La cobertura de nieve normal en esta época del año debería ser de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de California, Utah, Idaho y Montana , pero este año es solo del tamaño de California, alrededor de 401.448 kilómetros cuadrados, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.

"No vi un invierno como este antes. Este patrón en el que estamos es increíblemente persistente", afirmó el director del centro, Mark Serreze. El manto de nieve, medido por la cantidad de agua atrapada en su interior, en Oregon no solo es el más bajo registrado, sino que es un 30% más bajo que el récord anterior, apuntó el coordinador del sistema de alerta temprana de sequía regional, Jason Gerlich , para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Gran parte de EEUU al este de las Montañas Rocosas está cubierto de nieve y soportando más de dos semanas de frío anormal, pero en West Jordan, Utah, un suburbio de Salt Lake City, se viven temperaturas que obligan a portar ropa de verano.

Por otro lado, las estaciones de esquí ya estaban agobiadas durante una temporada difícil, pero la falta de nieve agravó las preocupaciones sobre efectos más amplios. Oregon, Colorado y Utah reportaron su manto de nieve más bajo desde principios de la década de 1980.

Un enero seco significa que la mayoría de los estados recibieron la mitad de su precipitación promedio o incluso menos. Junto con días soleados y temperaturas más altas de lo normal, eso significa poca acumulación en un mes que históricamente recibe mucha nieve en el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del Norte.

deshielo.jpg La falta de nieve o un deshielo demasiado rápido significa que menos agua repondrá el caudal de los ríos. Paul Souders

El agua, todo un tema: sequedad en los suelos y deshielo rápido

Debido a las fuertes lluvias en diciembre, California está en mejor forma que los otros estados, sostuvieron científicos. Hasta el lunes, habían pasado 327 días desde que el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City recibió 2,5 centímetros de nieve, lo que lo convierte en el período más largo desde 1890-91, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por su parte, la falta de nieve en Colorado y Utah afectó particularmente a la Cuenca del Río Colorado Superior. Si cae mucha nieve en la montaña, eso se derrite lentamente a medida que el invierno se calienta hacia la primavera, lo que proporciona un flujo constante de agua a arroyos y ríos.

Eso ayuda a garantizar suficiente agua más adelante para la agricultura, las ciudades, los sistemas eléctricos hidroeléctricos y más. Pero la falta de nieve o un deshielo demasiado rápido significa que menos agua repondrá el caudal de los ríos.

"Este es un problema bastante grande para la cuenca del Colorado", indicó Daniel Swain del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California. Los expertos señalan que la falta de nieve también podría provocar un inicio prematuro de la temporada de incendios forestales.

La nieve que desaparece antes de lo normal deja el suelo expuesto a un clima más cálido en la primavera y el verano, y seca los suelos y la vegetación más rápido, apuntó el investigador Daniel McEvoy, del Centro Climático Regional del Oeste.

Quedarse sin nieve ocurre de vez en cuando, pero es el calor lo que ha sido tan extremo, lo cual es más fácil de vincular al cambio climático, aseguró el profesor Russ Schumacher, dedicado a las ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Colorado y climatólogo estatal de Colorado.