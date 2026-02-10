Policías se acuartelaron en Santa Fe en reclamo por salarios

Los efectivos tomaron la medida en diferentes ciudades de la provincia y denuncian represión por parte de sus propios compañeros.

Agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe , personal del Servicio Penitenciario y familiares se manifestaron frente a la Casa de Gobierno , para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la situación salarial y a las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad.

Los reclamos comenzaron el lunes y continuaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario . Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

Los mismos solicitaban mejoras en los sueldos y condiciones laborales. La medida de fuerza se replicó en la capital provincial, en donde los patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Sin embargo, en Rosario la situación se descontroló con el correr de las horas. En medio de las protestas, se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes. De esta manera, los propios agentes terminaron enfrentándose con sus compañeros.

En el resto de provincia también hay reclamos y la tensión crece ante la posibilidad de que el conflicto continúe. Ante esta situación, las protestas también incluyeron la solicitud del cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de la movilización inicial.

Cómo comenzó la protesta de los policías de Santa Fe

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en ciudades de la provincia como Rosario, Vera y Reconquista, entre otras, donde efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron salir a la calle.

Según indicaron desde la Asociación Profesional Policial (Apropol), entre los puntos de mejoras económicas figuraban “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables” y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de destino ni jerarquía.

policia acuartelada santa fe 2026 La protesta se replica en Rosario y en la capital provincial, generando tensión.

El jueves 5 de febrero el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni recibió a representantes de los movilizados en una audiencia de dos horas donde se tomaron como atendibles a parte de los reclamos. Por la noche el gobierno anunció un plan de acción que previó un desembolso automático de dinero para el personal que cumple tareas de calle.

Qué medidas económicas anunció el gobierno para los efectivos

La mejora económica pasa por un plus mensual para personal operativo en Rosario, Santa Fe y los principales centros urbanos de 500 mil pesos. Para otras ciudades que están en un segundo rango en cuanto demanda de seguridad los policías recibirán 250 mil pesos. También se implementa un adicional de 250 mil pesos para los choferes de patrulleros. La tarjeta alimentaria policial (TAP) pasa de 80 mil a 160 mil pesos mensuales. Se actualizan los valores de las horas extras de 5.500 a 8.000 pesos por unidad.

policia acuartelada santa fe 2026 Se implementan beneficios de transporte, alojamiento y salud mental para el personal policial.

También se creó un fondo de transporte gratuito y alojamiento sin costo para el personal que presta servicio en zonas alejadas a sus lugares de origen. Y la implementación de un programa integral de salud mental con cobertura para el grupo familiar.

Estos anuncios contuvieron en principio una protesta que surgió con un petitorio hacia las autoridades que circuló en redes sociales que ganó fuerza, con demandas tales como "salario digno", "jornadas laborales dignas", "mejores condiciones laborales" y "no más familias bajo la línea de pobreza".