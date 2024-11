Cuidar el agua: un desafío indispensable

Dentro de nuestro compromiso creemos firmemente que no sólo se trata de las buenas prácticas que llevamos puertas adentro de la planta, sino que es relevante articular con otros actores de la cuenca para poder amplificar y potenciar el impacto de las acciones que realizamos.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial 1 de 4 personas, no tienen acceso a agua potable segura y 1 de cada 2 carecen de un saneamiento fiable. Es necesario entonces ponernos en acción de manera individual, pero también articulada entre el sector privado, público y el tercer sector para trabajar en pos del cuidado de este recurso tan valioso para la vida humana y la del planeta. Es urgente detectar los desafíos que tenemos por delante y proponer soluciones respecto del cuidado de las cuencas y los ríos, para garantizar el agua del futuro.

Como parte de este mismo camino es que formamos parte de la Alliance for Water Stewardship (AWS), una alianza global de empresas del sector privado, el sector público, la Academia y ONGs que trabajan en conjunto para proteger los recursos hídricos compartidos. A través de su estándar, AWS certifica a empresas que trabajan de manera colaborativa y transparente en la gestión sostenible del agua, no sólo puertas adentro de la fábrica sino también en el cuidado y preservación de la cuenca donde operan. En 2023, la planta de Eco de los Andes consiguió la Certificación Platino de la Alliance for Water Stewardship (AWS), la máxima distinción que se puede alcanzar, convirtiéndose así en la primera empresa de Mendoza, del sector y del país en obtenerla.