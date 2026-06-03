Donald Trump reconoció haberle dicho a Benjamín Netanyahu que "estaría en prisión si no fuera" por él

El presidente estadounidense admitió haber mantenido una dura conversación con el primer ministro israelí y aseguró que, sin su respaldo, el líder israelí "estaría preso. Lo que comenzó como un rumor, fue confirmado por Trump.

El norteamericano insultó a su par israelí luego de que Tel-Aviv avanzara con nuevos ataques sobre el sur del Líbano.

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este miércoles un tremendo encontronazo con su par israelí, Benjamín Netanyahu . Si bien Trump y Netanyahu colocaron paños fríos a la situación, el republicano reconoció haberle dicho al premier de Israel que "estaría en prisión si no fuera " por él y que estaba "salvando su culo".

El martes, la agencia de noticias estadounidense Axios aseguró como primicia que Trump había explotado en furia contra Netanyahu, luego de que el mandatario israelí ordenara volver atacar Líbano dejando un saldo de más de 50 muertos. En la conversación telefónica, el magnate estadounidense le dijo a Netanyahu que estaba "completamente loco".

La declaración completa rescata que el republicano le dijo al hombre que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional que: "Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto. ¿Qué carajo estás haciendo?".

Las blasfemias de Trump al premier israelí habían sido citadas por Axios gracias a fuentes diplomáticas y luego de ser consultado, sobre "si esto era verdad" el presidente norteamericano no negó absolutamente nada. " Sí Siempre me enfado. Me molestaba un poco que estuviera siempre luchando con el Líbano. Sabe, en un momento dado le dije: "Bibi, vamos a poner fin a esto" , afirmó.

En la misma entrevista, Trump volvió a insistir que no fue engañado por Tel-Aviv para iniciar los bombardeos sobre Teherán, el pasado 28 de febrero y dar comienzo a la vigente guerra. " Quiero decir que fui yo quien lo inició todo . No quiero aburrir a nadie, pero la empecé porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear. […] S i no fuera por mí, no existiría Israel ", se adjudicó el magnate.

Netanyahu le resta importancia a su pelea con Trump : "A veces tenemos desacuerdos"

Por su parte, el premier israelí buscó calmar la situación y señaló que los insultos fueron como de algo cotidiano, de hogar. "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común", aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC.

"Esta ha sido una relación estupenda, porque (Trump) ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Él me respeta, y yo a él", incidió, según también recogió EFE.

De esta manera y al igual que Trump, Netanyahu resaltó que ambos países coinciden en "lo esencial", como el objetivo de poner fin al programa nuclear de Irán para que ese país "no represente una amenaza para Israel, Medio Oriente ni EEUU".

Israel llegó a un récord en exportación de armas durante 2025

Las exportaciones de armamento de Israel alcanzaron un nivel récord por quinto año consecutivo, al superar los u$s19.000 millones en 2025, gracias a los sistemas de defensa antiaérea, según anunció el martes su Ministerio de Defensa. La cartera indicó que se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora en este sector, con un "aumento de casi el 30% respecto al año anterior".

Los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29% de los contratos firmados por Israel, según el mismo comunicado, citó AFP. A su vez, los países europeos fueron los destinatarios del 36% de las exportaciones israelíes de armamento en 2025, por delante de la región Asia-Pacífico (32 %), Medio Oriente y el norte de África (15%).

De los cientos de nuevos contratos firmados, más de la mitad fueron "megacontratos" de un valor de u$s100 millones o más. Israel figura entre los principales exportadores mundiales de armamento.

El Ministerio de Defensa atribuye el récord de ventas al interés suscitado en el extranjero por los sistemas utilizados en las guerras libradas por Israel desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Existe un vínculo evidente e innegable entre los éxitos logrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en todos los frentes, las capacidades extraordinarias de las industrias de defensa israelíes y el éxito de las exportaciones israelíes en el ámbito de la defensa en todo el mundo", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.