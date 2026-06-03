Marcha por Ni Una Menos: a qué hora es la convocatoria y cuáles son los cortes este 3 de junio contra la violencia de género

Una nueva manifestación se llevará a cabo desde diversos grupos por la violencia a las mujeres. Este año, se lamenta la muerte de Agostina Vega, de Córdoba y encontrada desmembrada en un descampado.

La organización feminista Ni Una Menos marcha este miércoles 3 de junio para exigir un freno a la violencia de género, en esta oportunidad en el marco del femicidio de la adolescente Agostina Vega (14), encontrada desmembrada en un descampado de Córdoba . La consigna será “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y contará con la participación de otros colectivos.

La concentración principal está prevista para las 17 horas frente al Congreso , donde se realizará el acto central. “Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices”, señalaron en la convocatoria oficial, que también incluye cuestionamientos al plan económico del Gobierno.

Entre las demás agrupaciones, participará la Confederación General del Trabajo (CGT) , que concentrará en Yrigoyen y Solís. En sus redes sociales, anunciaron: “Este 3J volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también confirmaron su presencia y expresaron en sus redes: “La marcha había sido resuelta en una asamblea que se realizó en la sede de la CTA hace una semana, pero ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”.

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Este próximo miércoles 3J salimos a las calles Salimos los TRANSFEMINISMOS PARA DERROTAR A MILEI, AL FMI Y SUS CÓMPLICES! Porque estamos harta del ajuste y del fascismo del gobierno! Porque no aguantamos más el hambre de lxs jubiladxs, la persecución política y la avanzada de las “falsas denuncias”. Volvemos a gritar NI UNA MENOS!!! Porque VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADXS NOS QUEREMOS!!! La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen lxs trabajadorxs más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país. Nos convocamos y abrazamos con las luchas que vienen haciendo frente a la crueldad, el racismo y el saqueo! Porque UNIR LAS LUCHAS Y REBELARSE ES LA TAREA!!! Nos vemos a las *17hs en Plaza Congreso*"

Otros puntos del país esperan concentraciones similares, como es en el caso de las ciudades de Córdoba (a las 17 en Colón y Cañada); Mendoza (a las 18.30 en el Kilómetro Cero) y en Santa Fe (a las 16.30 h en la explanada de la Municipalidad, con marcha a la Plaza 25 de Mayo).

Otros puntos incluyen Paraná, con una movilización estimada para las 15 h en Plaza 1 de Mayo y marchará hacia Casa de Gobierno, o Neuquén Capital, con una concentración a las 17.30 h en el Monumento al General San Martín; en Bariloche, a las 18.00 en Moreno y Beschedt; y en Cutral Co – Plaza Huincul, a las 18 h desde Carlos H. Rodríguez y Roca.

En Trelew, la concentración será desde las 17 h en la Plaza Independencia. En Comodoro Rivadavia, la jornada comenzará a las 15 h en Plaza Kompuchewe.

Ni Una Menos advirtió que existe "un subregistro de femicidios"

Referentes del movimiento feminista Ni Una Menos se pronunciaron tras el asesinato de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14). Al respecto, sostuvieron que "hay un montón de subregistro de femicidios" en el Gobierno de Javier Milei y vincularon este hecho con "la idea de que la violencia no tiene género" para la gestión libertaria.

"Dijeron que no eran femicidios sino 'homicidios de mujeres'. Eso implica una torsión cognitiva sobre el modo de leer esa violencia que desestructura un acumulado político de mucho tiempo", sostuvo en diálogo con Futurock la socióloga Lucía Cavallero.

A su vez, sostuvo que "hay una intencionalidad política que no puede hacernos descansar en la cuenta matemática de la cifra de los femicidios": "Hicieron una conferencia diciendo que bajaron los 'homicidios de mujeres' al mismo tiempo en que nosotras decíamos que Agostina había sido asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó la mujer.