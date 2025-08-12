Grupo L fue galardonado por la Cámara de Comercio Suizo Argentina por su compromiso con la inclusión y la equidad

Grupo L es la empresa ganadora del premio Acciones Positivas 2025 Temática Equidad e Inclusión, organizado por la Cámara de Comercio Suizo Argentina. Este galardón destacó a organizaciones que impulsan iniciativas con impacto real en la sociedad, promoviendo valores como la sostenibilidad, la inclusión, la equidad y la innovación. Fueron más de 300 las propuestas presentadas en las distintas categorías del concurso.
Este galardón destacó a organizaciones que impulsan iniciativas con impacto real en la sociedad, promoviendo valores como la sostenibilidad, la inclusión, la equidad y la innovación.
El reconocimiento con el premio Acciones Positivas 2025 en la temática Equidad e Inclusión a Grupo L se basó en reconocer la relevancia y el impacto del Programa Nacional de Formación e Inclusión Sociolaboral Mi trabajo, mi futuro.
Esta iniciativa de Grupo L tiene como misión generar oportunidades laborales reales para personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la equidad y la diversidad en todos los niveles de la empresa. A través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, el programa facilita la incorporación de personas con discapacidad, jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres víctimas de violencia de género, personas privadas de su libertad en proceso de reinserción y otros sectores históricamente relegados. Además, ofrece formación y acompañamiento para impulsar el desarrollo profesional, convencidos de que el empleo formal es una herramienta clave para la integración social y el crecimiento colectivo.
El programa Mi trabajo, mi futuro cuenta con seis líneas de acción que abarcan desde capacitaciones en oficios gastronómicos, hotelería, hospitalidad, seguridad e higiene laboral, hasta programas de becas para colaboradores y sus familias.
Estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente los orientados a educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de desigualdades. Mi trabajo, mi futuro no solo fortalece la empleabilidad de sus participantes, sino que también enriquece los equipos de trabajo con miradas diversas, fomentando entornos inclusivos y respetuosos que inspiran un cambio social duradero.
La ceremonia de premiación de Acciones Positivas 2025 se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega del galardón en la categoría Equidad e Inclusión estuvo a cargo de Erica Palomeque, responsable de Socios y Eventos de la Cámara de Comercio Suizo Argentina; Martín Jebsen, de Jebsen & Co.; y José Luis Puiggari, director del Hospital Universitario Austral. En representación de Grupo L, recibieron el premio Eugenia de la Torre, coordinadora de Relaciones Institucionales, Prensa y Sustentabilidad, y Martín Dupaus, integrante del equipo.
Esta distinción reafirma el compromiso de Grupo L con una gestión empresarial responsable, capaz de generar cambios positivos tanto dentro como fuera de la empresa. Grupo L compartió la terna con Roche, Novartis y Adecco, compañías que trabajan firmemente y comprometidas con iniciativas de inclusión y equidad.
