Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 11 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar blue se vendió a $1.410 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s34 millones, hasta los u$s40.362 millones. Mientras tanto, la tasa nominal anual (TNA) TAMAR para los plazos fijos mayoristas se contrajo desde el 64,94% hasta el 59% (77,76% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $8,50, hasta los $1.432 .

El dólar MEP opera a $1.437,64 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.444,79, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.