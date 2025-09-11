Manuel Adorni analizó el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires: "Si hay gente que voto al kirchnerismo es porque nosotros no explicamos lo que estamos haciendo"

El vocero presidencial habló de la amplia derrota que sufrió el Gobierno en los comicios legislativos bonaerenses. Al igual que otros funcionarios, aseguró que el rumbo económico "no va a cambiar" y predijo una victoria de La Libertad Avanza en octubre.

Adorni: entre la autocrítica por los resultados y la confianza de cara a octubre.

En medio de un clima político tenso, en donde el Gobierno afronta las repercusiones de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, analizó los motivos detrás de la derrota sufrida por L a Libertad Avanza (LLA) : "Si hay gente que voto al kirchnerismo es porque nosotros no explicamos lo que estamos haciendo".

En detalle, el domingo pasado Fuerza Patria obtuvo el 47,28% de los votos, mientras que LLA se ubicó en el 33,71%, con una participación total del 61% del padrón . A pesar de la amplia diferencia, Adorni aseguró que el Gobierno acusó recibo de los resultados y pronosticó una victoria en octubre: "No solo queremos ganar, queremos arrasar”.

El vocero presidencial se sumó a la lista de dirigentes del Gobierno que salieron a explicar públicamente las conjeturas que analizan en el oficialismo sobre la derrota electoral del pasado domingo. En ese sentido - y en línea con el discurso de Javier Milei en La Plata, en donde reconoció la derrota - Adorni explicó que en los comicios bonaerenses se "cometió un error político".

"No se le llegó a explicar a todos los bonaerenses como corresponde, y de una manera simple, el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo" , aseguró el vocero presidencial.

En esta línea, el funcionario agregó: "Todos estamos haciendo autocrítica. Uno de los mayores errores que cometimos es no explicar el porque. Explicar lo explicamos, el tema es ver porqué no le llegamos a un sector de la sociedad.

A pesar de la derrota - y de la intención de hacer autocrítica - , Adorni respaldó el discurso del Presidente y aseguró que "el rumbo no se va a modificar". En este sentido, por el momento, el Gobierno respondió a la derrota con la creación y modificación de una serie de "mesas" de trabajo que buscan ampliar el diálogo con los gobernadores y entender cuáles fueron los errores en la campaña provincial.

Según detalló el vocero, además del "error político" del Gobierno de no difundir sus objetivos, la derrota también se explica por "un ausentismo importante" y debido a que hubo un "aparato movilizado" del peronismo "como nunca antes se lo ha visto". "Hubo una elección que se nacionalizó porque ellos iban a por todo", detalló.

Por último, Adorni restó importancia al impacto que puede haber tenido en el resultado electoral el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucraría a la hermana del Presidente, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. "Creo que no pegó, de ninguna manera", afirmó Adorni quien luego sentenció: "Lo de los audios el Presidente fue bastante contundente. El contenido claramente falso".

Las elecciones de octubre

De cara a octubre, Adorni advirtió: "Fijate lo que pasó ante el primer suspiro kirchnerista: se derrumbaron las acciones y los bonos. Nadie espera del kirchnerismo algo bueno".

Sobre la campaña bonaerense, Adorni aseguró que el oficialismo del gobernador Axel Kicillof prometió "cosas incumplibles, cosas que suenan lindo pero que en el mediano largo plazo destruyen el país".

Elecciones 2025.jpg El 26 de octubre se renovará la mitad del Congreso de la Nación. Cfran

En este escenario, Adorni predijo que La Libertad Avanza "va a ganar" en las elecciones legislativas de octubre. "No queremos ganar, queremos arrasar. Y la diferencia entre ganar y arrasar va a ser explicarle a la gente porque hacemos lo que hacemos", detalló. Por último, consultado por el ausentismo, el vocero aseguró que en el plano nacional "la motivación de ir a votar va a ser otra".