Vacaciones de invierno 2026: juegos para disfrutar en familia y sin pantallas que prometen horas de diversión

Las búsquedas del tesoro, las manualidades y los campamentos improvisados son algunas opciones para acompañar a los chicos durante los días sin clases.

La provincia de Buenos Aires comienza las vacaciones de invierno el próximo lunes 20 de julio.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en algunas provincias argentinas y muchas familias buscan alternativas para entretener a los chicos durante el receso escolar.

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Con más tiempo libre en casa y lejos de la rutina de clases, una de las opciones es organizar juegos que permitan compartir juntos y reducir el uso de pantallas . Desde búsquedas del tesoro hasta manualidades , recetas o desafíos en equipo, existen distintas alternativas para aprovechar el descanso sin necesidad de grandes gastos ni preparativos.

Cada provincia cuenta autonomía de decidir cuándo comenzarán las vacaciones de invierno, aunque tienen la obligación, establecida por la Secretaría de Educación en el Boletín Oficial, de garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase .

Los juegos de mesa siguen siendo una de las alternativas más elegidas para reunir a la familia durante los días de descanso. Además de entretener, permiten trabajar la estrategia , la memoria , la paciencia y la toma de decisiones, según la propuesta elegida.

Clásicos como el Monopoly, el Ludo, el Jenga, el dominó o los rompecabezas pueden adaptarse a distintas edades. También un mazo de cartas permite organizar partidas de truco, de la escoba, el chinchón o variantes más sencillas para los más chicos.

Búsqueda del tesoro

La búsqueda del tesoro es una actividad que puede organizarse tanto en interiores como en espacios abiertos y no requiere gastar de más. Solo hace falta preparar una serie de pistas que lleven a los chicos de un lugar a otro hasta encontrar el premio final.

Las señales pueden incluir acertijos, dibujos, preguntas sobre la familia o pequeñas pruebas como hacer una determinada acción o resolver un desafío.

Esta propuesta fomenta el trabajo en equipo, la observación y la resolución de problemas, especialmente cuando participan varios integrantes de la familia.

Campamento con mantas y almohadas

Transformar un espacio de la casa en un campamento improvisado es una opción sencilla para cambiar la rutina. Con sábanas, frazadas, almohadas y algunas sillas se puede construir una carpa dentro del living o una habitación.

Una vez armada, los chicos pueden utilizarlo para leer cuentos, jugar con linternas, contar historias, dibujar, armar manualidades o compartir una merienda especial.

Cocinar

Preparar una receta casera puede convertirse en una actividad recreativa durante las vacaciones. Hacer galletitas, muffins, una torta o pan casero permite que los chicos participen de todo el proceso y aprendan nuevas tareas.

Medir ingredientes, mezclar preparaciones, decorar y ordenar la cocina son pequeñas responsabilidades que ayudan a desarrollar la autonomía. Además, cocinar juntos tiene una recompensa final: disfrutar algo preparado entre todos.

Teatro y cuentos inventados

Crear una obra de teatro casera es otra opción para pasar el tiempo y potenciar la creatividad. Los chicos pueden inventar personajes, escribir una pequeña historia, preparar disfraces con ropa vieja y representar una escena frente al resto de la familia.

Otra alternativa es armar rondas de cuentos. Una persona comienza un relato con alguna frase y cada uno agrega una nueva parte hasta construir un relato completo.

Dibujos, pinturas y manualidades

Las actividades artísticas son una alternativa para estimular la imaginación sin recurrir a dispositivos electrónicos. Con hojas, lápices, fibras, cartón, revistas o materiales reciclados se pueden crear dibujos, collages, máscaras, títeres o decoraciones para la habitación.

Una propuesta diferente es organizar una "galería", donde cada miembro realiza una obra, le pone un nombre y luego todos recorren la exposición como si fuera un museo.

Juegos de memoria y desafíos de ingenio

Los desafíos mentales son una forma de entretenimiento que combina diversión y aprendizaje. Se pueden organizar juegos de memoria con objetos de la casa, adivinanzas, acertijos, trivias familiares o competencias de preguntas y respuestas.

Carrera de obstáculos

Con algunos elementos del hogar se puede armar un circuito de obstáculos sencillo. Almohadas, sillas, cajas o cintas pueden servir para crear estaciones donde los chicos tengan que saltar, caminar en equilibrio o completar distintas pruebas.

La actividad puede hacerse de manera individual o por equipos, registrando tiempos o simplemente buscando completar el recorrido.