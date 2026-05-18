Transformar la energía en desarrollo local: una mirada desde la sustentabilidad Por Daniela Antoci + Agregar ámbito en









La evolución de la industria exige mayores estándares de tecnología, seguridad y eficiencia. Por eso entendemos que acompañar a las PyMEs fortalece la cadena de valor y amplía oportunidades de desarrollo en las provincias donde operamos.

La transformación que atraviesa hoy la industria energética argentina representa una oportunidad histórica para el desarrollo social y productivo del país.

En Pan American Energy entendemos la sustentabilidad como una forma de gestionar el desarrollo energético integrando crecimiento productivo y generación de oportunidades para las personas y las comunidades donde operamos. Nuestros proyectos se desarrollan durante décadas y, por eso, trabajamos con una visión de largo plazo promoviendo empleo, educación y desarrollo económico regional.

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Nuestra estrategia de sustentabilidad parte de una convicción central: el desarrollo energético sólo es sostenible cuando genera impactos positivos y duraderos en las comunidades. Por eso impulsamos iniciativas que fortalecen el entramado productivo local, acompañan el crecimiento de las PyMEs y promueven la articulación entre el sector privado, el Estado y las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo se estructura sobre distintos ejes —educación, salud, ambiente y desarrollo local— alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La transformación que atraviesa hoy la industria energética argentina representa una oportunidad histórica para el desarrollo social y productivo del país. El crecimiento de Vaca Muerta y de la infraestructura energética fortalece el perfil exportador argentino y abre nuevas oportunidades para dinamizar las economías regionales, generar empleo y desarrollar cadenas de valor locales con capacidad de integrarse a mercados internacionales.

En ese contexto, el fortalecimiento de proveedores regionales constituye uno de los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad. Desde hace más de 20 años desarrollamos el Programa PyMEs PAE, una iniciativa que hoy involucra a más de 2.500 empresas y acumula más de 7.500 horas de capacitación destinadas a mejorar la competitividad, la innovación y la profesionalización de proveedores vinculados a la cadena de valor energética.

La evolución de la industria exige mayores estándares de tecnología, seguridad y eficiencia. Por eso entendemos que acompañar a las PyMEs fortalece la cadena de valor y amplía oportunidades de desarrollo en las provincias donde operamos. En articulación con entidades financieras, además, impulsamos herramientas que facilitan el acceso al financiamiento para empresas proveedoras, promoviendo inversiones productivas, incorporación de tecnología y empleo local. A través de este mecanismo ya se concretaron más de 1.200 operaciones financieras que beneficiaron a cerca de 500 PyMEs, por un monto superior a $13.000 millones de pesos.

Asimismo, promovemos iniciativas de internacionalización que permiten a las empresas regionales acceder a nuevas experiencias y oportunidades de negocio mediante misiones comerciales en eventos internacionales como la Offshore Technology Conference (OTC), en Houston y la China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (CIPPE), en Beijing. Allí, se vinculan con referentes globales de la industria, conocen tendencias emergentes y amplian sus capacidades de integración a cadenas de valor internacionales. Entendemos que fortalecer el desarrollo local también implica generar herramientas para que las empresas puedan crecer, innovar y proyectarse contribuyendo con el crecimiento de la industria. Gerente de Sustentabilidad de PAE.