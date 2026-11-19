Biodiversity Intelligence, junto con Cercarbono y la fundación suiza EMFF, lanzó en Antalya la Nature Integrity Methodology (NIM). El esquema solo emite créditos por resultados medidos y verificados en el ecosistema, una respuesta directa a la crisis de confianza que golpeó a los mercados de carbono.

Nahuel Schenone, fundador y CEO de Biodiversity Intelligence, durante su presentación en la COP31 de Antalya, Turquía.

En la COP31 de Antalya, Turquía , donde el financiamiento climático vuelve a chocar con la escasez de fondos públicos, una compañía encabezada por un argentino puso sobre la mesa una pieza que el mercado venía reclamando: una forma de saber qué compra exactamente quien compra un crédito de biodiversidad.

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Biodiversity Intelligence, firma dedicada a integrar la ciencia de la biodiversidad con los mercados de capitales y fundada y dirigida por el argentino Nahuel Schenone , lanzó el 12 de noviembre la versión final de la Nature Integrity Methodology (NIM) . Lo hizo junto con Cercarbono, programa internacional de certificación, y la Environmental Markets Fairness Foundation (EMFF), con sede en Suiza.

La cumbre, que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre bajo una presidencia compartida entre Turquía y Australia, tiene a los mercados en el centro del debate. La lección de los últimos años pesa: los créditos de carbono de baja calidad erosionaron la confianza de compradores e inversores, y hoy el mercado premia la trazabilidad.

Los créditos de biodiversidad están naciendo con esa advertencia a cuestas. El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal fija como meta movilizar al menos u$s200.000 millones anuales hacia 2030 para la naturaleza, y buena parte de ese dinero deberá venir del sector privado. Para que ese capital llegue, hace falta una unidad de medida confiable.

El núcleo de la metodología es el Índice de Condición del Ecosistema , un indicador de 0 a 1 que resume qué tan sano está un ambiente. Combina dos dimensiones: la vida que sostiene, medida en al menos cuatro grupos representativos de especies, y la estructura física del hábitat, como la cobertura vegetal, sus estratos y la conectividad. Cada resultado se compara con una condición de referencia documentada para ese tipo de ecosistema.

Los datos pueden surgir de relevamientos de campo, monitoreo comunitario, imágenes satelitales, cámaras trampa, grabaciones acústicas y ADN ambiental (eDNA). El esquema emite dos tipos de Créditos Voluntarios de Biodiversidad (VBC), no intercambiables entre sí:

Conservación: premia mantener en buen estado ecosistemas valiosos bajo riesgo documentado. Si el índice cae por debajo de 0,9 en un período, no se emiten créditos.

premia mantener en buen estado ecosistemas valiosos bajo riesgo documentado. Si el índice cae por debajo de 0,9 en un período, no se emiten créditos. Restauración: paga solo la mejora nueva y verificada en cada período en ambientes degradados.

Los créditos se emiten ex post, con criterios de adicionalidad y un registro público para evitar la doble contabilidad. Los proyectos se acreditan por diez años renovables, deben operar al menos cuarenta años y verificarse como mínimo cada tres. En tierras de pueblos indígenas y comunidades locales se exige consentimiento libre, previo e informado y un reparto justo de beneficios.

La versión final llegó tras una consulta pública de 30 días y dos rondas de revisión técnica internacional independiente.

El sello argentino

Schenone en la sede de la COP31, donde se lanzó la Nature Integrity Methodology.

Biodiversity Intelligence aporta el motor científico del esquema: monitoreo satelital, análisis de eDNA y modelos asistidos por inteligencia artificial para evaluar la salud de los ecosistemas en alta resolución.

"Veo a la NIM como una oportunidad real de tender un puente entre el conocimiento científico y ecológico, la tecnología y los mercados de naturaleza", afirmó Schenone, fundador y CEO de la compañía. "Convierte la complejidad de los ecosistemas en métricas robustas y verificables, de modo que la integridad ecológica se vuelva un activo medible y confiable".

Su socio en el lanzamiento, Cercarbono, certifica proyectos en más de 25 países y en 2026 se convirtió en el primer programa latinoamericano reconocido como CCP-Eligible por el Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).

En Antalya, Schenone compartió panel con Leticia Guimarães, jefa de Mercados de Carbono del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una señal del interés de los organismos multilaterales por los estándares de integridad en los mercados ambientales.

Qué significa para la Argentina

El lanzamiento coincide con un momento local clave: el 29 de octubre el Senado dio media sanción al proyecto que regula los mercados voluntarios de carbono, que ahora debe tratar Diputados. Un marco legal claro y metodologías de alta integridad son las dos condiciones que piden los inversores.

La NIM abarca bosques, sabanas, pastizales, humedales, sistemas de agua dulce y hábitats marinos, e incluye parches de ambientes nativos dentro de campos productivos. Eso abre la puerta a que el Chaco, las Yungas, la selva misionera, los humedales del Litoral o los pastizales pampeanos generen activos verificables.

Para las empresas, los créditos ofrecen una base para sus reportes de naturaleza, con equivalencias opcionales a los marcos TNFD y GRI que exigen cada vez más los mercados europeos. Para provincias y gobiernos, la metodología puede integrarse en programas jurisdiccionales de biodiversidad.