Las empresas utilizan escenarios para anticipar riesgos y tomar decisiones estratégicas, pero muchas siguen dando por hecho que los mercados, las instituciones y las infraestructuras continuarán funcionando incluso ante perturbaciones climáticas extremas.

Las empresas utilizan escenarios para anticipar riesgos y tomar decisiones estratégicas, pero muchas siguen dando por hecho que los mercados, las instituciones y las infraestructuras continuarán funcionando incluso ante perturbaciones climáticas extremas . Thomas Gauthier y Andrew J. Hoffman explican por qué es necesario prepararse también para futuros que cuestionen las bases del sistema actual.

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La planificación por escenarios se ha convertido en una herramienta habitual para gestionar la incertidumbre. Desde la transición energética y la fragmentación geopolítica hasta la inteligencia artificial, las empresas recurren a ella para detectar señales tempranas de cambio, explorar futuros posibles y evaluar la solidez de sus decisiones estratégicas, ya sea lanzar un producto, entrar en un nuevo mercado o realizar una adquisición.

Sin embargo, cuanto más sofisticados se vuelven estos ejercicios, más evidente resulta una paradoja: las organizaciones son cada vez mejores imaginando distintas versiones del futuro, pero siguen teniendo dificultades para anticipar transformaciones profundas provocadas por el deterioro ecológico .

La planificación por escenarios, tal como suele aplicarse, está mejor preparada para analizar cambios dentro de un mundo conocido que para imaginar cómo podría transformarse el propio funcionamiento de ese mundo.

Aunque las empresas reconocen los riesgos climáticos, muchos de sus escenarios siguen apoyándose en supuestos apenas cuestionados sobre la estabilidad de la naturaleza, las instituciones políticas, las relaciones sociales y los sistemas económicos.

El problema no reside tanto en la metodología como en la manera de concebir el futuro. Los escenarios pueden ser técnicamente rigurosos y, al mismo tiempo, dejar fuera algunas de las transformaciones más importantes que las organizaciones podrían tener que afrontar.

Lo que los escenarios empresariales no suelen cuestionar

Los ejercicios de planificación estratégica exploran distintas trayectorias tecnológicas, económicas y geopolíticas. Analizan cómo evolucionarán los sistemas energéticos, qué ocurriría ante una desaceleración económica o una mayor volatilidad y de qué manera podría fragmentarse o reorganizarse la cooperación internacional.

Sin embargo, resulta llamativo todo lo que permanece inalterado en esos futuros hipotéticos.

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Las condiciones ambientales se consideran relativamente estables. Los Estados conservan su capacidad básica de gobierno. Los mercados siguen coordinando la actividad económica. Los contratos, las cadenas de suministro y los mecanismos de aplicación de las normas continúan funcionando. Las tensiones sociales pueden aumentar, pero se supone que seguirán siendo manejables.

Incluso cuando se contemplan alteraciones ambientales graves, se da por hecho que las instituciones dispondrán de capacidad suficiente para responder.

En otras palabras, las empresas suelen imaginar perturbaciones que afectan a instituciones estables, pero rara vez consideran que esas mismas instituciones puedan dejar de funcionar.

Esta limitación no es exclusiva de determinados modelos. Responde a la manera en que habitualmente se diseñan y evalúan los escenarios empresariales.

Y plantea un problema creciente: el deterioro ambiental ya está alterando algunos de los sistemas de los que depende la actividad económica, de formas que los ejercicios convencionales no siempre consiguen reflejar.

Cuando el cambio climático amenaza el funcionamiento de los sistemas

La evidencia científica sobre el cambio climático está ampliamente consolidada.

El marco de los límites planetarios identifica una concentración atmosférica de 350 partes por millón de dióxido de carbono como referencia asociada a un clima estable. Sin embargo, en 2022 la concentración media mundial ya había alcanzado aproximadamente 417 partes por millón.

En 2025, la temperatura media global se situó alrededor de 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales.

El calentamiento está contribuyendo a intensificar fenómenos extremos, como incendios forestales, sequías y huracanes, además de favorecer la subida del nivel del mar, la propagación de enfermedades y la pérdida de biodiversidad.

Los científicos advierten de que, si las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen rápidamente durante esta década, algunos daños climáticos podrían resultar irreversibles.

Con un calentamiento global de 3 °C, el riesgo de superar puntos de inflexión irreversibles aumentaría considerablemente. Las políticas actuales sitúan al planeta en una trayectoria de aproximadamente 2,8 °C de calentamiento a finales de siglo, aunque los escenarios de mayores emisiones podrían provocar incrementos superiores.

A medida que aumenten las temperaturas, numerosos sistemas humanos y naturales encontrarán límites cada vez más difíciles de superar mediante la adaptación.

El calor extremo ya representa una amenaza grave para la salud en determinadas regiones. En 2016, India registró una temperatura de 51 °C y, en 2023, China alcanzó los 52,2 °C.

Estas temperaturas ponen a prueba los límites de supervivencia del ser humano, especialmente cuando coinciden con una humedad elevada y exposiciones prolongadas.

Las consecuencias económicas también pueden alcanzar una magnitud extraordinaria.

Algunas estimaciones sitúan los posibles daños económicos mundiales derivados del cambio climático en un valor actual descontado de 22,5 billones de dólares hasta 2100. Esta cifra contempla pérdidas de productividad laboral, reducción de cosechas, escasez de alimentos, muertes prematuras, daños materiales, deterioro de infraestructuras, falta de agua, contaminación atmosférica, inundaciones e incendios.

En 2020, el Banco de Pagos Internacionales advirtió de que el cambio climático podría provocar una de las mayores perturbaciones económicas de la historia.

Pero sus efectos van mucho más allá de los costes directos.

El deterioro ambiental desplazará a millones de personas, aumentará la presión sobre los sistemas de ayuda humanitaria y provocará movimientos migratorios con consecuencias para las fronteras nacionales.

Según datos publicados por UNICEF en 2023, los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos provocaron 43,1 millones de desplazamientos internos de niños entre 2016 y 2021, principalmente a causa de inundaciones y tormentas.

Estas cifras muestran por qué el cambio climático no puede entenderse únicamente como un problema ambiental. Sus consecuencias pueden comprometer el funcionamiento de sistemas económicos, políticos y sociales enteros.

Además, el clima es solo uno de los nueve límites planetarios utilizados para evaluar la presión de las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres.

El concepto de Antropoceno describe precisamente la profunda influencia de la humanidad sobre el funcionamiento del planeta.

Según las evaluaciones más recientes citadas por los autores, ya se han sobrepasado siete de esos nueve límites: el cambio climático, la integridad de la biosfera, los cambios en el uso del suelo, las alteraciones del agua dulce, los flujos biogeoquímicos, la introducción de nuevas entidades químicas y materiales, y la acidificación de los océanos.

La superación de estos límites puede desestabilizar los sistemas sociales, políticos y económicos, haciendo que la planificación estratégica resulte cada vez más compleja.

En lo que algunos investigadores denominan la sociedad del Antropoceno, las instituciones humanas, la autoridad política y los sistemas naturales están profundamente interconectados. Una perturbación en cualquiera de estos ámbitos puede extenderse a los demás.

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Esto obliga a reconsiderar supuestos fundamentales sobre cómo se gobiernan las sociedades, qué actores son considerados legítimos, cómo se distribuyen las responsabilidades y los sacrificios, y de qué manera las actividades humanas se relacionan con los límites físicos del planeta.

También obliga a replantear las bases de la planificación por escenarios.

Cuatro formas de imaginar el futuro

Las investigaciones sobre las posibles sociedades del Antropoceno identifican cuatro grandes escenarios que permiten explorar cómo podrían reorganizarse las instituciones ante una presión ecológica creciente.

1 – Colapso de los sistemas

En este escenario, las instituciones se fragmentan y se suceden fallos en cadena que las sociedades no consiguen gestionar. La incapacidad para adaptarse a las perturbaciones ambientales acaba comprometiendo el funcionamiento de los sistemas económicos, políticos y sociales.

2 – Predominio de las reglas del mercado

Los mecanismos de mercado continúan siendo la principal respuesta a los problemas ecológicos. Se confía en que los incentivos económicos, los precios y la iniciativa empresarial permitan afrontar los desafíos ambientales.

3 – Soluciones tecnológicas

Las sociedades depositan sus expectativas en los avances científicos, tecnológicos y de ingeniería. La innovación se convierte en el principal instrumento para responder a las consecuencias del deterioro ecológico.

4 – Renacimiento cultural y transformación institucional

Las sociedades experimentan una profunda revisión de sus valores, instituciones y estructuras de autoridad. Este proceso conduce a redefinir las relaciones entre las personas y la naturaleza para establecer formas de organización compatibles con los límites ecológicos.

Estos escenarios no pretenden predecir el futuro. Representan distintas formas de organización política e institucional que podrían surgir ante una creciente presión ambiental.

Su utilidad consiste en ampliar el abanico de posibilidades que las empresas consideran al diseñar sus estrategias.

Los puntos ciegos de la planificación empresarial

Cuando se utilizan estos cuatro escenarios para examinar los ejercicios de planificación de las empresas, aparece un patrón recurrente.

La mayoría concede una atención preferente a futuros dominados por los mecanismos de mercado y las soluciones tecnológicas. En ellos, las perturbaciones ambientales se afrontan fundamentalmente mediante incentivos económicos, innovación y avances técnicos.

Incluso los escenarios que contemplan una mayor inestabilidad o fragmentación suelen evitar la posibilidad de un deterioro institucional profundo o de una transformación radical de los valores sociales.

Los futuros caracterizados por el colapso de los sistemas se consideran extremos improbables y quedan fuera del análisis.

Por su parte, los escenarios de transformación cultural e institucional suelen presentarse como aspiraciones deseables, en lugar de estudiarse como entornos estratégicos que podrían llegar a materializarse.

El resultado es una visión limitada del futuro.

Aunque un conjunto de escenarios pueda parecer diverso, puede estar dejando fuera precisamente las transformaciones institucionales más relevantes en un contexto de creciente presión ecológica.

En lugar de impulsar cambios estratégicos de fondo, la planificación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio formal, orientado a cumplir requisitos de información y apoyado en supuestos que nadie cuestiona.

Esto importa porque la estrategia empresarial no depende únicamente de los futuros que se analizan, sino también de aquellos que se consideran posibles.

Y algunas condiciones que las empresas han dado tradicionalmente por garantizadas ya están mostrando señales de fragilidad.

Los seguros dejan de ser una garantía

El cambio climático está intensificando determinados fenómenos meteorológicos extremos y aumentando las reclamaciones por daños que antes se consideraban excepcionales.

Como consecuencia, uno de los principales instrumentos de protección frente a los riesgos empresariales se está volviendo menos previsible.

En Estados Unidos, las primas de los seguros inmobiliarios aumentaron un 46 % entre 2021 y 2026, casi tres veces más que la inflación.

Pero el problema no se limita al encarecimiento.

Las aseguradoras también están reduciendo coberturas, elevando franquicias y abandonando determinados segmentos del mercado cuando consideran que los riesgos son demasiado elevados o difíciles de calcular.

En los últimos años, grandes compañías como State Farm y Allstate han restringido la contratación de nuevas pólizas en California, mientras que varias aseguradoras han reducido su presencia o cobertura en Florida.

La menor disponibilidad de seguros empieza a tener consecuencias sobre el conjunto de la economía.

El acceso al agua ya no puede darse por supuesto

El cambio climático está contribuyendo a la pérdida y degradación de los ecosistemas de agua dulce.

También afecta a la calidad del agua, ya que el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de inundaciones y sequías pueden intensificar la contaminación por sedimentos, patógenos y pesticidas.

Cuando el suministro se vuelve escaso o poco fiable, las instalaciones industriales pueden encontrar dificultades para mantener sus procesos productivos, refrigerar equipos, garantizar condiciones sanitarias adecuadas o generar electricidad.

En agosto de 2026, trece reactores nucleares franceses se vieron afectados por alteraciones ambientales, entre ellas episodios de calor extremo, sequía y proliferaciones de medusas.

Al mismo tiempo, algunas centrales hidroeléctricas serbias operaban únicamente entre el 20 % y el 30 % de su capacidad.

La Organización Meteorológica Mundial advierte de que el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y el estrés hídrico pueden comprometer la seguridad energética e incluso afectar al suministro de energías renovables.

La producción de alimentos también está amenazada

Un estudio publicado en 2025 estima que la producción mundial de seis cultivos básicos podría disminuir aproximadamente un 4,4 % por cada grado adicional de calentamiento global, incluso teniendo en cuenta las medidas de adaptación agrícola.

El aumento de las temperaturas también favorece la propagación de patógenos y micotoxinas, con riesgos para la salud humana y mayores pérdidas y desperdicio de alimentos.

A ello se suma la degradación de los suelos.

La erosión histórica ha eliminado la capa superficial rica en materia orgánica de aproximadamente el 35 % de las tierras cultivadas en el denominado Corn Belt estadounidense, una de las principales regiones agrícolas del país.

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Estos ejemplos no significan que los sistemas actuales estén desapareciendo.

Pero sí muestran que condiciones tradicionalmente consideradas estables —como la disponibilidad de seguros, el acceso al agua y la energía o la fiabilidad del suministro alimentario— deben incorporarse como variables en los escenarios empresariales.

La ilusión de que todo puede gestionarse

Una de las principales limitaciones de la planificación por escenarios es que suele tratar los sistemas naturales como elementos relativamente estables y previsibles.

En muchos ejercicios, el cambio ambiental aparece como una presión externa que debe gestionarse, mitigarse o a la que conviene adaptarse.

Rara vez se contempla como una fuerza capaz de desestabilizar instituciones, transformar la autoridad política, erosionar la legitimidad o desencadenar cambios irreversibles.

Sin embargo, en el Antropoceno, la naturaleza ya no puede considerarse un elemento estable y separado de los sistemas sociales.

Las dinámicas ecológicas y los procesos políticos e institucionales están interconectados y pueden influirse mutuamente de formas difíciles de anticipar.

Tratar el deterioro ambiental como un riesgo que siempre podrá gestionarse refuerza una ilusión de control.

Los escenarios pueden mantener así su coherencia interna, pero a costa de alejarse de las condiciones reales que las empresas podrían tener que afrontar.

Incluso los ejercicios mejor diseñados pueden resultar insuficientes si siguen suponiendo que las instituciones conservarán su estabilidad y que las perturbaciones ambientales podrán mantenerse bajo control.

Un nuevo criterio para evaluar los escenarios: la cobertura institucional

Parte de estas limitaciones procede de la manera en que se evalúan los escenarios.

Tradicionalmente, la planificación estratégica concede una gran importancia a la plausibilidad. Se espera que cada escenario sea internamente coherente, resulte creíble para quienes deben tomar decisiones y esté respaldado por tendencias observables.

Pero la percepción de lo que es plausible no es neutral.

Está condicionada por los valores dominantes, los sesgos, las estructuras de poder y las ideas compartidas sobre cómo funcionan las sociedades.

Por eso proponemos incorporar un criterio adicional: la cobertura institucional.

En lugar de preguntarse únicamente si cada escenario es plausible, las empresas deberían examinar si el conjunto contempla formas suficientemente diversas de organización política, económica y social.

Esto incluye futuros que cuestionen los supuestos habituales sobre el funcionamiento de los mercados, la capacidad de los gobiernos y los valores de la sociedad.

Un nuevo criterio para evaluar los escenarios: la cobertura institucional

Parte de estas limitaciones procede de la manera en que se evalúan los escenarios.

Tradicionalmente, la planificación estratégica concede una gran importancia a la plausibilidad. Se espera que cada escenario sea internamente coherente, resulte creíble para quienes deben tomar decisiones y esté respaldado por tendencias observables.

Pero la percepción de lo que es plausible no es neutral.

Está condicionada por los valores dominantes, los sesgos, las estructuras de poder y las ideas compartidas sobre cómo funcionan las sociedades.

Por eso proponemos incorporar un criterio adicional: la cobertura institucional.

En lugar de preguntarse únicamente si cada escenario es plausible, las empresas deberían examinar si el conjunto contempla formas suficientemente diversas de organización política, económica y social.

Esto incluye futuros que cuestionen los supuestos habituales sobre el funcionamiento de los mercados, la capacidad de los gobiernos y los valores de la sociedad.

Cinco preguntas para evaluar los escenarios

Realismo científico. ¿Se incluyen puntos de inflexión ecológicos científicamente plausibles y perturbaciones que puedan desencadenar efectos en cadena? Impacto estructural. ¿Se contempla que el deterioro socioecológico pueda transformar las instituciones y los mercados, en lugar de tratarlo únicamente como un riesgo que debe gestionarse? Diversidad de modelos de gobernanza. ¿Se consideran formas de gobierno y coordinación fundamentalmente diferentes, sin dar por supuesta la continuidad de la capacidad de actuación de los Estados? Amplitud institucional. ¿Se incluyen futuros caracterizados por el colapso institucional, fallos de mercado y transformaciones profundas de los valores sociales, o los escenarios se limitan a pequeñas variaciones de la situación actual? Fundamentos institucionales de los mercados. ¿Se contempla que las estructuras de autoridad y coordinación de los mercados puedan cambiar o ser cuestionadas, en lugar de considerarlas condiciones permanentes?

Incorporar este criterio no significa abandonar la plausibilidad. Significa complementarla con una reflexión explícita sobre qué tipos de sociedades se están imaginando y cuáles quedan sistemáticamente excluidos.

Para los directivos, este cambio de enfoque tiene cinco implicaciones prácticas.

Incorporar explícitamente las instituciones

La capacidad de gobierno, la legitimidad de las autoridades y los modelos institucionales dominantes deben convertirse en dimensiones centrales de los escenarios.

No basta con describir qué podría ocurrir. También es necesario preguntarse quién gobernaría, sobre qué fundamentos y con qué autoridad.

Contemplar rupturas institucionales

Al menos uno de los escenarios debería explorar situaciones en las que los mecanismos de coordinación se debilitan, se fragmentan o dejan de funcionar.

Otro debería examinar futuros caracterizados por transformaciones profundas de las normas, los valores y las estructuras de autoridad.

En el contexto del Antropoceno, estas posibilidades no deben descartarse como casos extremos sin relevancia estratégica.

Integrar los límites socioecológicos

El deterioro ambiental debe analizarse como una fuerza capaz de transformar las instituciones políticas y sociales.

Sus efectos pueden modificar la legitimidad, la confianza y las relaciones de poder, además de generar riesgos operativos y financieros.

Evaluar el conjunto de escenarios

La cuestión no es únicamente si cada escenario resulta plausible y coherente por separado.

También hay que comprobar si el conjunto expone a los directivos a futuros verdaderamente diferentes desde el punto de vista institucional, social y ecológico.

Vincular los escenarios con el gobierno corporativo

Las conclusiones de estos ejercicios deberían incorporarse a las deliberaciones de los consejos de administración sobre responsabilidad, autoridad y legitimidad a largo plazo.

No deberían quedar limitadas a los departamentos de gestión de riesgos o a los cuadros de seguimiento estratégico.

Aplicada de esta manera, la planificación por escenarios deja de ser únicamente una herramienta para anticipar cambios y permite cuestionar los supuestos institucionales sobre los que las organizaciones construyen sus estrategias.

Ampliar la capacidad de imaginar el futuro

La planificación por escenarios sigue siendo una herramienta estratégica de gran valor. Sin embargo, en el Antropoceno, su utilidad dependerá cada vez más de la amplitud de los futuros que permita considerar.

Examinar cómo podrían organizarse las sociedades y los mercados bajo condiciones de presión ambiental extrema ayuda a superar los escenarios que presuponen la continuidad de las instituciones y la capacidad de controlar las perturbaciones.

El desafío no consiste en predecir un colapso de los sistemas ni en diseñar una transformación cultural ideal.

Consiste en desarrollar una capacidad de anticipación acorde con las transformaciones ambientales, políticas, económicas y sociales que ya están teniendo lugar.

Las organizaciones se preparan para aquello que consideran posible.

En una época de profundas alteraciones planetarias, ampliar los límites de lo que somos capaces de imaginar puede ser una de las decisiones estratégicas más importantes.

Andrew J. Hoffman ocupa la cátedra Holcim de Empresa Sostenible en la Ross School of Business de la Universidad de Míchigan. Sus investigaciones han aparecido en medios como The New York Times, Scientific American, Time, The Wall Street Journal, The Atlantic y National Public Radio. Ha publicado varios libros con Stanford University Press, entre ellos How Culture Shapes the Climate Change Debate (2015) y Management as a Calling (2021).

Thomas Gauthier es profesor de Estrategia y director fundador del Alternative Futures Institute de Emlyon Business School. Anteriormente fue decano asociado de Pedagogía en el Antropoceno.

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