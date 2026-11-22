La Cumbre del Clima de Turquía cerró sin consenso entre los países participantes. La Unión Europea y otras delegaciones cuestionaron la falta de compromisos sobre la transición energética y el financiamiento climático.

La cumbre del Clima se desarrolló este año en Turquía y marcó fuertes diferencias entre las delegaciones.

La Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP31) , celebrada en Antalya, Turquía, terminó este domingo sin alcanzar un acuerdo , luego de que la Unión Europea (UE) y otros países rechazaran el documento final presentado por la presidencia de la conferencia. El principal punto de conflicto fue la ausencia de una referencia explícita a la transición para abandonar los combustibles fósiles, considerados uno de los principales responsables del calentamiento global.

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Las negociaciones, que se extendieron más allá del plazo previsto, quedaron bloqueadas por las diferencias entre las delegaciones respecto del futuro del petróleo, el gas y el carbón, el desarrollo de tecnologías de captura de carbono y los mecanismos de financiamiento destinados a los países en desarrollo.

El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, había advertido que e l bloque no estaba dispuesto a respaldar un documento que representara un retroceso respecto de los compromisos internacionales asumidos anteriormente.

En la misma línea, el ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE, cuestionó que el proyecto no incluyera una mención concreta a los combustibles fósiles y sostuvo que el texto no respondía a la urgencia de la crisis climática.

La posición europea recibió el respaldo de otras delegaciones, entre ellas Panamá y varios pequeños Estados insulares, que también expresaron su rechazo al documento.

Las negociaciones, que se extendieron más allá del plazo previsto, quedaron bloqueadas por las diferencias entre las delegaciones

Las diferencias por los combustibles fósiles bloquearon las negociaciones

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de avances sobre el compromiso alcanzado durante la COP28 de Dubái, en 2023, cuando los países acordaron impulsar una transición para alejarse de los combustibles fósiles en sus sistemas energéticos.

El borrador presentado en Turquía hacía referencia a acuerdos anteriores, pero evitaba establecer nuevos compromisos explícitos sobre el abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón.

Esta omisión profundizó las diferencias entre los países que reclamaban una mayor ambición climática y aquellos que defendían una transición energética más gradual.

Rusia, por ejemplo, se opuso a incorporar referencias sobre los combustibles fósiles y advirtió que una reducción de la oferta energética más rápida que la caída de la demanda podría provocar aumentos de precios y problemas de abastecimiento. Arabia Saudita, por su parte, defendió la necesidad de mantener abiertas distintas alternativas tecnológicas para reducir las emisiones.

Financiamiento climático y captura de carbono, otros puntos de conflicto

Además de las diferencias sobre la transición energética, las negociaciones estuvieron atravesadas por desacuerdos respecto de los recursos destinados a enfrentar las consecuencias del cambio climático.

Los países en desarrollo reclamaron mayores compromisos financieros para fortalecer su capacidad de adaptación frente a fenómenos meteorológicos extremos, mientras que los borradores fueron perdiendo precisión sobre los montos previstos.

Una versión anterior del documento contemplaba una referencia a u$s120.000 millones anuales desde 2035 para financiar medidas de adaptación, pero esa cifra fue eliminada durante las negociaciones.

Otro de los puntos controvertidos fue la incorporación de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Sus defensores consideran que pueden contribuir a disminuir las emisiones, mientras que organizaciones ambientalistas cuestionan que su desarrollo pueda utilizarse para prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.

En paralelo, la presidencia turca impulsó una iniciativa para elevar la participación de la electricidad en el consumo energético mundial hasta el 35% en 2035, desde niveles cercanos al 21%, aunque sin exigir que toda esa generación proviniera de fuentes renovables.

Una cumbre sin consenso y con fuertes diferencias

La falta de acuerdo quedó formalizada durante la sesión de cierre, cuando el presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, reconoció que el documento no contaba con el respaldo necesario para su aprobación. Debido a que las decisiones de estas conferencias requieren consenso, las objeciones impidieron adoptar el paquete propuesto.

El resultado dejó expuestas las dificultades para avanzar en una agenda climática común, en un escenario marcado por las tensiones entre las necesidades de desarrollo económico, la seguridad energética y las exigencias de reducción de emisiones.