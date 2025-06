¡Ahorrá almacenamiento! WhatsApp cambió la forma para descargar fotos y videos en la app

Con más de 2.000 millones de usuarios activos, su crecimiento no se detiene, y buena parte de ese éxito se debe a las constantes actualizaciones que buscan mejorar la experiencia. En ese sentido, en los últimos días, la plataforma de Mark Zuckerberg implementó una nueva función que permite decidir en qué calidad se descargarán las fotos y videos, optimizando el almacenamiento y el uso de datos móviles sin renunciar a ver contenido en alta resolución cuando lo necesites.

Calidad estándar : baja automáticamente versiones comprimidas de imágenes y videos, ideal para quienes tienen espacio limitado o conexiones lentas.

: baja automáticamente versiones comprimidas de imágenes y videos, ideal para quienes tienen espacio limitado o conexiones lentas. Calidad HD: descarga la versión en alta definición sin compresión, perfecta para quienes priorizan claridad y tienen espacio extra o buenos planes de datos.

WhatsApp sin responder.webp

Lo ingenioso es el sistema técnico que lo sostiene. Cuando alguien envía un archivo en HD, WhatsApp carga dos versiones del mismo: una comprimida y otra en alta definición. Esto se debe a su sistema de encriptación "de extremo a extremo", que impide cualquier tipo de compresión en sus servidores.

Así, la app puede entregar automáticamente la versión que elegiste según tu configuración. Y si más adelante querés ver ese archivo con más detalle, podés actualizar a HD manualmente, siempre que esté disponible. Esta mejora no solo alivia tu almacenamiento, sino que también permite ahorrar datos móviles y ganar comodidad: ya no tenés que decidir momento a momento si descargás o no una foto o video.