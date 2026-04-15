Amazon versus Starlink: la compañía adquiere un satélite operador para competirle a Elon Musk

Un despliegue de las diferencias operativas en la orbita de ambas compañías de internet satelital.

La compra de Globalstar suma recursos para acelerar el desarrollo del mercado de internet espacial en una etapa de mayor disputa.

Amazon avanza en el negocio de internet satelital, con la compra del operador Globalstar. La compañía comunicó la operación como parte de su estrategia para disputar el liderazgo con Starlink . La adquisición refuerza la competencia en el mercado espacial.

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El proyecto satelital de Amazon se inició en 2019 bajo el nombre Project Kuiper , luego renombrado como Amazon Leo. La iniciativa surgió como respuesta directa al crecimiento de SpaceX en conectividad orbital . El objetivo apunta a construir una red global propia.

Starlink , por su parte, ocupa una posición dominante con cerca de 10.000 satélites en órbita . La empresa lanzó su satélite número 1000 en lo que va del año. La red suma más de 10 millones de usuarios activos en 160 mercados, ya que alcanza distintos segmentos de clientes, cómo es el caso de Aerolíneas como Lufthansa que incorporan esta tecnología para ofrecer wifi a bordo.

Amazon enfrenta un escenario más limitado, la red Leo cuenta con poco más de 200 satélites en órbita. Y, aunque sostiene planes de crecimiento ambiciosos para su red satelital -cómo proyectar una constelación compuesta por miles de satélites en órbita baja-, la compañía aún no presenta servicios comerciales disponible s. A futuro la infraestructura buscará atender cientos de millones de dispositivos en todo el mundo. El CEO Andy Jassy fijó el lanzamiento de servicios para mediados de 2026 , con un cierre operativo para 2027.

El proyecto intenta reducir la distancia frente a Starlink en cobertura y capacidad. La compañía apunta a desplegar miles de satélites en órbita baja . La red buscará sostener conexiones a gran escala en distintos mercados, su crecimiento depende del ritmo de lanzamientos. El desarrollo de la red enfrenta cuestionamientos sobre su ejecución ya que la empresa debe cumplir metas regulatorias exigentes en Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) exige un mínimo de 1.600 satélites en órbita para julio. Sin embargo, Amazon solicitó una prórroga para alcanzar ese objetivo, dado que la diferencia actual entre la meta y los satélites disponibles es grande. SpaceX mantiene un ritmo de lanzamientos mucho más alto. La competencia directa intensifica el desafío operativo.

El conflicto entre ambas compañías también llegó al plano regulatorio:

SpaceX pidió autorización para desplegar hasta un millón de satélites.

Amazon cuestionó ese plan ante la FCC por su escala.

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De qué se trata el satelite Globalstar

Globalstar opera como una compañía de telecomunicaciones satelitales con base en Louisiana. Apple posee el 20% de participación en la empresa. La red sostiene funciones de conectividad en dispositivos de consumo. La integración con grandes tecnológicas amplía su alcance.

El sistema de Globalstar permite servicios como Emergency SOS en iPhone 14 o versiones posteriores. El soporte también alcanza al Apple Watch Ultra 3. La conectividad se activa en situaciones sin cobertura tradicional. La función prioriza comunicación en emergencias.

El acuerdo entre Amazon y Apple forma parte de la operación. La compañía proveerá conectividad satelital para servicios como Emergency SOS, Find My y asistencia en ruta. La integración abarcará dispositivos actuales y futuros, afianzando la alianza del ecosistema tecnológico.

Amazon también anunció el desarrollo de un sistema satelital directo a dispositivos. La empresa planea desplegar esta tecnología en 2028. El servicio permitirá conexión celular directa en teléfonos móviles. La conectividad sin intermediarios redefine el acceso a la red y se asemeja a la propuesta de Starlink Mobile. La tecnología busca enviar señal directa desde satélites hacia dispositivos personales y apunta a ampliar la cobertura en zonas sin infraestructura terrestre. El alcance global impulsa nuevas soluciones de comunicación.