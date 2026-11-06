Peligra la salida a bolsa de Anthropic por las turbulencias de la Inteligencia Artificial en los mercados

Los grandes fondos exigen un mayor descuento ante la caída de "caja" del gigante tecnológico, el freno de ingresos y una "huelga de compradores" que castiga al sector tras las elecciones en EEUU.

OPI de Anthropic: La salida a bolsa de la IA enfrenta dudas de inversores por la valoración de u$s1,5 billones.

En Wall Street crecen los interrogantes sobre el calendario del estreno bolsa de Anthropic. Potenciales inversores en la esperada oferta pública inicial (OPI) expresaron s erias dudas respecto a si el gigante de inteligencia artificial logrará iniciar su gira de presentación la próxima semana para concretar su debut bursátil en noviembre, revelaron fuentes al tanto de las negociaciones.

Los inversores institucionales exigen un precio más atractivo para validar su participación en la oferta , argumentando que la cifra de u$s1,5 billones que trascendió en las últimas horas se ubica en el límite superior de lo tolerable por el mercado bursátil, revelaron a Reuters fuentes vinculadas a la operación. Por su parte, Anthropic no hizo comentarios sobre las dudas de los inversores.

Cabe precisar que estaba estipulado que la gira promocional comenzara la semana del 9 de noviembre , y que los precios se anunciaran la semana siguiente.

Fuentes del mercado indicaron que podría verse obligada a convalidar un descuento superior en la colocación para garantizar la entrada de los fondos, considerando la urgencia de capital de la firma ante sus continuas pérdidas trimestrales y las multimillonarias inversiones asumidas con sus aliados estratégicos en infraestructura de IA.

Estaba estipulado que la gira promocional comenzara la semana del 9 de noviembre , y que los precios se anunciaran la semana siguiente.

A su vez, los inversores aguardan la revelación de la cifra de ingresos de Anthropic correspondiente a octubre, que la empresa dejó en blanco en su presentación S-1 actualizada, para comprobar si el laboratorio de IA logró reactivar el ritmo de crecimiento tras el freno registrado en los meses previos.

En el día de ayer, los mercados de Wall Street y el ecosistema tecnológico de Silicon Valley especulaban sobre la continuidad del proceso de salida a bolsa de Anthropic. Esta "ola de incertidumbre" se desencadenó tras la fuerte caída que sufrió el sector de la inteligencia artificial durante dos jornadas consecutivas de operaciones, a raíz de los resultados de las elecciones de mitad de mandato del martes en EEUU.

Posponer la oferta profundizaría las dudas sobre la viabilidad del ecosistema de inteligencia artificial, justo en momentos en que la aprobación de iniciativas electorales estatales orientadas a restringir el avance de los centros de datos pone de manifiesto la consolidación de un frente de rechazo político a la infraestructura clave del sector.

La "ola demócrata" y la aprobación de iniciativas electorales estatales orientadas a restringir el avance de los centros de datos, consolida un frente de rechazo político a la infraestructura clave de IA.

Un retraso por parte de Anthropic también podría suponer una amenaza para el mercado bursátil global, fuertemente sesgado hacia las grandes empresas tecnológicas. Las valoraciones del sector sufrirían un impacto negativo directo ante cualquier señal de fragilidad en Anthropic —un referente de la industria de IA— para captar capital público. La cautela actual contrasta con el entusiasmo inicial del año, cuando los inversores proyectaban el debut para octubre con una cotización de hasta u$s2 billones.

Muchos inversores siguen siendo optimistas sobre el desarrollo a largo plazo de la inteligencia artificial, aunque la ola de ventas en los activos vinculados al sector ha afectado negativamente el sentimiento del mercado durante el último mes. Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments, señaló que "saldrán a bolsa. Los inversores seguirán teniendo mucho interés en ellas. Las valoraciones han subido durante mucho tiempo en el mercado privado, y probablemente veremos una corrección".

El diario The Wall Street Journal informó el jueves por la noche que los inversores en OPI se muestran escépticos de que Anthropic pueda alcanzar una valoración de u$s1,5 billones en su salida a bolsa.

Mercado y IA: Turbulencias en el sector tras elecciones en EEUU y caídas significativas en empresas tecnológicas. Imagen: Freepik

¿Desconfianza en la IA?

La jornada financiera del jueves estuvo marcada por una marcada turbulencia, que respondió a la digestión de los resultados de las elecciones en EEUU, sumado a novedades corporativas de alto impacto —con el sector de IA encabezando las pérdidas— y una evidente toma de distancia de los inversores ante el incremento de la volatilidad.

Empresas emblemáticas como Nebius, Iren y CoreWeave lideraron las pérdidas del jueves, acumulando un derrumbe del 50% de su capitalización bursátil en las últimas cuatro semanas. La fuga de capitales salpicó al mercado crediticio: las coberturas contra default de CoreWeave y SpaceX tocaron máximos históricos, señalando el temor de los inversores ante un eventual desacierto en el pago de sus deudas en el mediano plazo.

Incertidumbre bursátil: La volatilidad del sector tecnológico y la cautela de inversores podrían retrasar el debut de Anthropic. Anthropic

Más de 50 acciones tecnológicas del índice S&P 1500 sufrieron caídas del 10% o más, mientras que la firma de análisis Vanda Research señaló que las ventas por parte de inversores minoristas alcanzaron su nivel más elevado desde el estallido de la pandemia de COVID-19. "Estamos presenciando una especie de huelga de compradores en el sector tecnológico", afirmó Keith Lerner, director de inversiones de Truist Advisory Services en Atlanta.

El sector tecnológico ha tenido un rendimiento inferior al del S&P 500 en un 10,7% durante el último mes, registrando su peor desempeño relativo mensual desde mayo de 2002, según señaló Lerner. El especialista describió las ventas observadas hasta el momento como incómodas pero no anormales, y agregó: "La goma elástica se está estirando".