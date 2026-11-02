Anthropic se prepara para su debut en Wall Street y proyecta captar hasta u$s3.500 millones en Japón + Agregar ámbito en









Los fondos se destinarán a reforzar capital de trabajo, gastos operativos e inversiones de capital. Se estima una valoración de u$s1,5 billones, y los inversores japoneses podrían tener una porción similar a la que tuvieron en el debut de SpaceX.

Anthropic en Wall Street: La firma de IA venderá acciones por hasta u$s3.500 millones en Japón.

El gigante de inteligencia artificial Anthropic venderá en Japón acciones por un valor de hasta 552.900 millones de yenes (u$s3.500 millones de dólares) como parte de su proceso de salida a Bolsa en Estados Unidos, según indica un registro oficial publicado este lunes.

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El documento señala que los fondos obtenidos con las nuevas acciones emitidas para inversores japoneses se destinarán a reforzar el capital de trabajo y financiar gastos operativos e inversiones de capital.

El detalle Cabe destacar que el documento no precisó el tamaño del estreno bursátil ni la valoración de Anthropic en la operación. Algunos inversores barajan una valoración de unos u$s1.5 billones para la empresa dirigida por Dario Amodei, según informó Reuters.

Valoración estimada: Algunos inversores proyectan una valoración de u$s1,5 billones para la compañía. Hace pocos meses, en la salida a bolsa de SpaceX realizada en junio —la más grande de la historia—, los inversores en Japón adquirieron acciones por u$s2.200 millones sobre un total recaudado de u$s75.000 millones. Esto significó, aproximadamente, un 3% del debut en Wall Street.

El debut en Wall Street La empresa y los bancos estructuradores apuntan a la semana del 16 de noviembre para concretar la oferta pública inicial, según reveló The Wall Street Journal. Con esta ventana temporal en la mira, los analistas comienzan a delinear qué actores del mercado y grandes fondos de inversión se posicionarán para capturar los mayores beneficios del esperado debut bursátil.

Entre los principales beneficiarios de la operación se destacan sus primeros inversores, como Eric Schmidt (ex CEO de Google), Jaan Tallinn (cofundador de Skype) y Sam Bankman-Fried (el desacreditado empresario del sector cripto). Asimismo, gigantes corporativos de la talla de Amazon y Google, el fondo soberano de Singapur (GIC) y destacadas firmas de capital de riesgo —como Spark Capital, Lightspeed Venture Partners y Sequoia Capital— se posicionan como accionistas clave.