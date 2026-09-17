Inteligencia Artificial: casi la mitad de los argentinos cree que destruirá empleos y los mayores son quienes más la temen

Un relevamiento de Pew Research Center mostró que el 47% espera una reducción de puestos de trabajo. Además, uno de cada tres no sabe qué impacto tendrá.

El 47% de los argentinos cree que la inteligencia artificial reducirá la cantidad de empleos durante los próximos 20 años.

La Inteligencia Artificial (IA) genera más incertidumbre que certezas entre los argentinos , especialmente cuando se analiza su impacto sobre el mercado laboral y la desigualdad. Un estudio internacional reveló que el 47% cree que la tecnología reducirá la cantidad de empleos durante los próximos 20 años, mientras que un 33% todavía no sabe qué ocurrirá.

Los datos surgen de un relevamiento de Pew Research Center realizado en 37 países , que ubicó a la Argentina entre las naciones de ingresos medios. Apenas el 8% de los consultados considera que la IA permitirá aumentar la cantidad de puestos de trabajo .

Sin embargo, uno de los datos que distingue al país es el elevado nivel de indecisión. Uno de cada tres argentinos no sabe cómo impactará la tecnología sobre el empleo , una proporción superior a la mediana global del estudio, ubicada en el 25%.

La incertidumbre aumenta cuando se consulta por las consecuencias de la inteligencia artificial sobre la desigualdad económica . En este punto, el 46% de los argentinos respondió que no sabe qué efecto tendrá la tecnología.

Uno de cada tres argentinos todavía no sabe qué impacto tendrá la IA sobre el mercado laboral.

Entre quienes sí expresaron una opinión, el 23% considera que la IA ampliará la brecha entre ricos y pobres , mientras que un 28% cree que no provocará grandes cambios. Apenas el 3% espera que contribuya a reducir la desigualdad.

El nivel de indecisión registrado en Argentina se encuentra entre los más elevados del relevamiento y se aproxima a los resultados de Colombia, donde alcanza el 49%, y México, con el 48%.

Solo uno de cada cuatro argentinos está muy informado sobre IA

El estudio también analizó cuánto conocen los ciudadanos sobre inteligencia artificial. En Argentina, solamente el 26% aseguró haber escuchado o leído mucho sobre la tecnología, mientras que el 43% afirmó haber recibido algo de información y el 30%, prácticamente ninguna.

La cifra argentina queda por debajo de la mediana de los 37 países, situada en el 31%. Entre las naciones hispanohablantes relevadas, España registra un 35%; Chile, 31%; Colombia, 30%; Perú, 29%; y México, 23%.

Las diferencias se vuelven todavía más marcadas al separar las respuestas por edad. El 42% de los argentinos de entre 18 y 34 años escuchó mucho sobre IA, frente al 25% entre quienes tienen entre 35 y 49 años y solamente el 11% entre los mayores de 50.

El 46% de los argentinos no sabe qué consecuencias tendrá la inteligencia artificial sobre la desigualdad económica. Imagen creada con IA

Los mayores de 50 años son quienes más temen a la inteligencia artificial

La relación se invierte al analizar la preocupación. Mientras el 24% de los jóvenes de entre 18 y 34 años se muestra más preocupado que entusiasmado por el avance de la IA en la vida cotidiana, el porcentaje asciende al 45% entre los mayores de 50.

La brecha de 21 puntos entre ambos grupos etarios se encuentra entre las seis más pronunciadas de los 37 países estudiados, junto con las registradas en Italia, Hungría, Grecia, Países Bajos y Francia.

El relevamiento también encontró una relación entre el nivel de información y la preocupación por la tecnología. Entre quienes escucharon poco o nada sobre inteligencia artificial, el 39% manifestó mayor preocupación. Entre aquellos que dijeron estar muy informados, la cifra cayó al 28%.

Al mismo tiempo, el entusiasmo aumenta del 8% al 21% entre quienes tienen mayor conocimiento sobre IA. En el total de Argentina, el 36% se declara principalmente preocupado, el 43% combina preocupación y entusiasmo y el 11% se muestra principalmente entusiasmado.

Cómo se ubica Argentina frente al resto del mundo

La preocupación por el futuro laboral se repite internacionalmente. En 34 de los 37 países analizados, más personas esperan que la IA destruya empleos que aquellas que creen que permitirá crearlos.

La mediana global de quienes esperan una reducción de puestos alcanza el 46%, frente al 9% que anticipa un aumento. Entre los países hispanohablantes, Perú registra un 57%; España, 54%; Chile, 53%; Colombia, 45%; y México, 44%. En Estados Unidos, el porcentaje llega al 71%.

En Argentina, en cambio, el 47% anticipa una caída del empleo, pero el elevado porcentaje de personas que todavía no sabe qué consecuencias tendrá la inteligencia artificial aparece como una de las principales particularidades del relevamiento.