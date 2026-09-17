Huawei presenta su plan para competir con Nvidia y acelera la competencia entre China y EEUU por la IA + Agregar ámbito en









La tecnológica china presentó un nuevo clúster de computación y anticipó chips para 2028 y 2029, mientras las empresas del país avanzan en el uso de tecnología nacional.

Huawei busca competir con Nvidia en el mercado de chips para IA.

Huawei presentó nuevas tecnologías de chips de inteligencia artificial y aceleró la competencia con los líderes mundiales del sector, entre ellos Nvidia, en un movimiento que expone el avance de China frente a Estados Unidos. El anuncio se realizó este jueves durante la conferencia anual de la compañía en Shanghái, pocos días antes de la reunión que se espera que mantengan los presidentes de Estados Unidos, Donald, y China, Xi Jinping, en Washington el 24 de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

China avanzó en los últimos años en su búsqueda de autosuficiencia tecnológica, incluido el desarrollo de chips . El escenario actual esta marcado las restricciones impulsadas por Washington limitaron el acceso del país a algunos de los procesadores de inteligencia artificial más avanzados - de la empresa Nvidia - y a maquinaria para fabricar chips de última generación.

En ese contexto de competencia global, Huawei presentó el Atlas 960 SuperPoD, un clúster de computación que sucede al modelo presentado apenas unos meses atrás y que incorpora mejoras para el entrenamiento de inteligencia artificial y la “inferencia”, el proceso mediante el cual un sistema de IA ya entrenado realiza predicciones o toma decisiones.

La compañía también planea lanzar los chips Ascend 970 y 980 en 2028 y 2029, respectivamente, con expectativas de mejoras significativas en la potencia de cómputo.

Huawei apuesta por el desarrollo de chips propios Las tecnologías avanzadas de China, como el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, todavía dependen a menudo de chips estadounidenses, incluidos los desarrollados por Nvidia. La relación con EEUU sobre el acceso a esta tecnología ha sido cambiante, con restricciones que se han endurecido o suavizado en los últimos meses. Sin embargo, el debate en torno al desarrollo de la IA que se dio en los últimos días, con CEOs de las principales tecnológicas estadounidenses apuntando a retrasar el desarrollo del gigante asiático, vuelve a traer tensión y desafíos para Pekín.

Archivo. Huawei busca competir contra Nvidia. Huawei Huawei fabricó sus propios chips avanzados y mantiene una ventaja sobre otros desarrolladores chinos, mientras las empresas de inteligencia artificial del país incrementan el uso de componentes nacionales. El Atlas 960 SuperPoD también llamó la atención de analistas tecnológicos por la velocidad con la que Huawei presentó la actualización. La compañía había presentado el Atlas 950 SuperPod a finales del año pasado. El anuncio de Huawei se produjo mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, le restaba importancia al llamado de líderes del sector para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial por motivos de seguridad. Donald insistió en que Estados Unidos debe conservar su ventaja frente a China y afirmó que “quien gane en IA, gana”.