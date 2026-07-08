China advirtió sobre riesgos de ciberseguridad en Claude, la IA de Anthropic

Las autoridades chinas denunciaron que ciertas versiones de Claude Code podrían enviar información sensible a servidores remotos y recomendaron actualizar o desinstalar el software.

China volvió a elevar la tensión tecnológica con Estados Unidos al advertir sobre un supuesto riesgo de seguridad en Claude Code , la herramienta de programación con inteligencia artificial desarrollada por Anthropic . Las autoridades del gigante asiático sostuvieron que determinadas versiones del software contienen una posible "puerta trasera" capaz de enviar información sensible a servidores remotos.

En detalle, la alerta fue publicada este miércoles por la Base Nacional de Datos de Vulnerabilidades (NVDB) , organismo dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Allí se indicó que Claude Code presenta "graves riesgos ocultos de puerta trasera" en las versiones comprendidas entre la 2.1.91 y la 2.1.196 .

De acuerdo con el informe, la herramienta incorpora un mecanismo de supervisión que podría transmitir sin consentimiento datos sensibles, como la ubicación geográfica del usuario o identificadores de identidad , lo que representaría un riesgo de filtración de información.

Claude Code es un asistente de programación basado en inteligencia artificial que permite generar, corregir y modificar código a partir de instrucciones en lenguaje natural, un segmento que se convirtió en uno de los principales escenarios de competencia entre las empresas de IA de Estados Unidos y China.

Tras la advertencia, la NVDB recomendó a empresas y usuarios afectados realizar una revisión completa de sus sistemas , desinstalar las versiones señaladas o actualizar a una edición segura en la que se haya eliminado el código cuestionado. También sugirió reforzar los controles sobre los permisos de conexión externa y monitorear el tráfico generado por herramientas de desarrollo dentro de redes corporativas.

El conflicto de China con los modelos

La advertencia llega en un contexto particular: Claude, ChatGPT y Gemini no están disponibles de forma oficial en China continental y solo pueden utilizarse mediante una VPN, una red privada virtual que permite eludir las restricciones de acceso.

En paralelo, Pekín endureció en los últimos años la regulación sobre los servicios de inteligencia artificial generativa, con requisitos vinculados a la seguridad, el tratamiento de datos y los contenidos, además de exigir que las respuestas se ajusten a los "valores socialistas fundamentales".

El episodio también coincide con el crecimiento de alternativas chinas como DeepSeek, Zhipu y Doubao, el modelo desarrollado por ByteDance, que buscan ganar participación frente a los sistemas estadounidenses con precios más bajos y un enfoque de código abierto.