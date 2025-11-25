Así se vería la torre más alta del mundo emplazada en Buenos Aires, según la IA + Seguir en









La inteligencia artificial imaginó como sería la mega estructura que rompería el récord mundial en Argentina.

La torre más alta del mundo en Buenos Aires, según la IA.

Un ejercicio de inteligencia artificial simuló cómo se vería Buenos Aires si albergara la torre más alta del mundo. La “Torre del Bicentenario” superaría los 1.050 metros de altura y transformaría por completo la imagen de la ciudad. La simulación ubicó esta mega estructura en Puerto Madero, específicamente en el Dique 4, entre las calles Alicia Moreau de Justo y Macacha Güemes.

La ubicación no fue casual, este sector ofrece alta visibilidad y potencial para integrarse al paisaje urbano. La torre, según el diseño de la IA, sería más alta que cualquier construcción actual en el mundo y redefiniría la silueta de la ciudad.

ChatGPT Image 25 nov 2025, 01_32_36 p.m. Cómo luciría Buenos Aires con la torre más alta del mundo, según la IA El diseño imaginario de la IA propuso una torre con 220 pisos habitables, además de niveles técnicos y una antena en su cima. La estructura tomaría inspiración en formas orgánicas, como un junco que emerge del Río de la Plata. Su forma incluiría una triple sección lobulada con torsión helicoidal, lo que minimizaría la resistencia al viento.

El exterior mostraría paneles de vidrio de alta eficiencia energética, con un tono azulado que reflejaría el cielo y el agua. En su interior, según la simulación de la IA, los pisos del 6 al 60 albergarían oficinas corporativas de alto nivel. Los niveles 61 al 180 acogerían un hotel de lujo y residencias privadas con servicios exclusivos.

Los pisos superiores, según el diseño de la IA, destinarían espacios turísticos y recreativos. Los niveles 181 al 210 incluirían Sky Parks, jardines verticales que actuarían como pulmones verdes. El piso 200 tendría un Mirador 360°, con vistas panorámicas del Río de la Plata, Uruguay y la llanura bonaerense. Desde el oeste, se observaría el Microcentro, el Obelisco y la Avenida 9 de Julio.

La IA imaginó una torre con tecnologías sostenibles, como turbinas eólicas integradas y un sistema de recolección de agua de lluvia para mantener los jardines. La base tendría un podio escalonado con terrazas verdes, conectado visualmente a la Reserva Ecológica. Un nodo de transporte vincularía la torre con la red de subtes y el Metrobus, según el diseño virtual.