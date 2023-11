¡Atención usuarios de Google! Fecha límite para salvar tu cuenta

Entre las políticas de las cuentas de la empresa estadounidense, la eliminación por inactividad es una de las más alarmantes para los usuarios . Se consideran inactivas las cuentas que no registran actividad por dos años. Entonces, si un usuario no ha iniciado sesión ni utilizado su cuenta de Google durante este período, es probable que sea eliminada en estos días.

Gmail.jpg la cuenta será eliminada junto con cualquier información que esté relacionada a ella

Un dato importante es que la cuenta será eliminada junto con cualquier información que esté relacionada a ella. Si en tu caso, no te preocupa la eliminación de la cuenta ya que no la utilizas más, es recomendable que revises si no tenés ninguna información importante que haya quedado grabada allí.

¿Cómo evitar que Google elimine tu cuenta?

El método para que no eliminen tu cuenta es sencillo. Aún estás a tiempo de volver a hacerla activa. Google considera a un perfil activo cuando se realizan alguna de las siguientes actividades:

Hacer una búsqueda en Google.

Leer o escribir un correo electrónico.

Mostrar actividad en Google Drive .

. Ver un vídeo en la plataforma YouTube.

Descargar una aplicación desde Play Store.

Si no querés perder los datos de tu cuenta, es fundamental realizar una de estas interacciones antes del 1 de diciembre. De lo contrario, la eliminación de tu cuenta es irreversible. Es importante destacar que esta política de eliminación se aplicará exclusivamente a cuentas personales, por lo que no afectará a las cuentas vinculadas a una organización o institución educativa.

Cómo liberar espacio en tu cuenta de Gmail

En caso de tener tu cuenta de Gmail inactiva por falta de espacio, los siguientes consejos te van a servir para poder volver a utilizarla y también evitar que sea eliminada por Google junto a todos tus mails importantes.

gmail.jpg