Bill Gates impulsa una reunión con Xi Jinping para crear contrapesos y un organismo global de control de la IA

El cofundador de Microsoft busca impulsar un acuerdo internacional para restringir modelos de IA que puedan representar riesgos y controlar su capacidad para generar moléculas y facilitar ataques biológicos.

Bill Gates y un ¿alineamiento? con el pensamiento chino de contrapesos a la IA.

El cofundador de Microsoft y multimillonario, Bill Gates , avanza en una nueva estrategia para impulsar el debate alrededor de reglas internacionales sobre el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial. En este sentido, reveló que tiene previsto reunirse este año con el presidente de China, Xi Jinping , con la intención de plantearle iniciativas para reducir los riesgos asociados a la evolución de esta tecnología.

El encuentro todavía no está confirmado, pero el equipo de Gates trabaja para concretarlo durante su próximo viaje a China, previsto provisionalmente para noviembre, según informó su portavoz.

En una entrevista con Reuters, Gates sostuvo que China podría aceptar limitar el lanzamiento de determinados modelos de inteligencia artificial si Estados Unidos toma primero la iniciativa para establecer restricciones.

"El mundo entero se sumaría a esa iniciativa", afirmó Gates, quien ya se reunió con Xi hace tres años. En aquella oportunidad, fue el primer empresario extranjero recibido por el presidente chino después de la pandemia.

Gates y Xi Jinping se reunieron en 2023, siendo el primer empresario de EEUU en visitar el gigante asiático tras la pandemia.

El cofundador de Microsoft también pretende plantear mecanismos para que los países supervisen las capacidades de la IA para crear moléculas y realizar ataques biológicos . Según Gates, este tipo de controles no impediría el desarrollo de ninguna industr

El empresario destacó que China ya tomó medidas para proteger a los niños de la adicción a los compañeros de IA, pero consideró que son pocos los líderes mundiales que están actuando con suficiente anticipación frente a los potenciales daños de esta tecnología.

"Sí, en el pasado, la tecnología nunca hizo esto. Esta vez es diferente. Se trata de un hito evolutivo que requiere una gestión política excepcional por parte de la sociedad en su conjunto", analizó sobre el cambio de paradigma que provocó la llegada de la IA.

El cambio en el discurso de Bill Gates

La posición de Gates revelada en la entrevista con Reuters - y sus más recientes apariciones -reflejan un cambio respecto de sus declaraciones de enero, cuando se mostró más optimista sobre el futuro de la inteligencia artificial. Desde entonces, el empresario mostró una creciente preocupación por la posibilidad de que estos sistemas puedan ejecutar ataques, además de desplazar empleos y generar dependencia psicológica entre los usuarios.

Del optimismo a la cautela: Gates cambia el discurso y pide mayor regulación.

Entre los casos que despertaron su alarma se encuentran evaluaciones de ciberseguridad en las que tecnologías de OpenAI, Anthropic y Meta Platforms lograron hackear sitios web reales. "Estos incidentes de seguridad son impactantes y deberían dejar a la gente boquiabierta", afirmó Gates.

En una entrada de blog publicada este miércoles, el empresario planteó además la creación de una nueva organización internacional para supervisar la inteligencia artificial. El modelo, según explicó, podría tomar elementos de los mecanismos de inspección nuclear, las normas internacionales de aviación y los acuerdos destinados a proteger la capa de ozono.

"El desafío es monumental. Incluso en las mejores circunstancias, la transición hacia esta nueva era de la IA será uno de los períodos más turbulentos de la historia de la humanidad. ¿Cómo utilizaremos esta tecnología para hacer del mundo un lugar más justo y evitar que amplíe la brecha entre ricos y pobres? ¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables frente a los daños provocados por la inteligencia artificial, incluidos quienes pierdan sus medios de vida y la sensación de tener el control sobre su futuro?", se preguntó el cofundador de Microsoft en el inicio de su publicación.

Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ejerció cierto control sobre la distribución de modelos de IA potentes, como el Fable 5 de Anthropic, mientras que buena parte de la regulación estadounidense se desarrolló a nivel estatal.

La preocupación por los riesgos de la tecnología también alcanza a otros referentes de la industria. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, destacó en distintas oportunidades los beneficios de la IA, mientras que Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind, propuso un organismo similar a la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra), con capacidad para desarrollar y realizar pruebas de seguridad relacionadas con la seguridad nacional.

"Es positivo que algunas empresas de IA estén proponiendo soluciones a los desafíos provocados por su propia tecnología, pero no deberíamos esperar que sean ellas quienes lideren el proceso. Algunos de estos problemas están fuera de su área de especialización y, en una sociedad democrática, no les corresponde a las empresas decidir estas cuestiones", analizó sobre los límites propuestos por la propia industria.

En este contexto, también trajo a la escena otras voces del debate, como filósofos o líderes regiliosos: "Como personas que dedican su vida a reflexionar sobre lo que significa ser humano, los líderes religiosos pueden desempeñar un papel fundamental. Me interesó especialmente la encíclica del papa León XIV sobre IA, “Sobre la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial”. Constituye una base sólida para el trabajo que debemos realizar".

En este escenario, Gates afirmó: "Una nueva organización global para la IA necesitará elementos de los tres y mucho más. Es razonable preguntarse si las instituciones mundiales están preparadas para diseñar e implementar esta nueva arquitectura. Los gobiernos avanzan lentamente cuando lo hacen y la polarización dentro de los países y entre ellos dificulta aún más alcanzar acuerdos. Será necesaria cierta cooperación entre Estados Unidos y China".

Así, Gates aseguró en que Estados Unidos debería tomar la iniciativa, aunque considera necesario definir primero qué criterios deberían determinar las medidas a implementar.

"Se puede utilizar un modelo tipo Finra, pero es una conversación sin sentido", afirmó Gates. "Es como decir: '¿Deberíamos reunirnos para hablar de impuestos en este restaurante o en aquel otro?'".

Además, preocupación por el impacto social de la tecnología también se refleja en algunas de las propuestas que analiza. Una de ellas consiste en aplicar impuestos sobre los ingresos de las empresas que utilicen "tokens" o resultados generados por IA para reemplazar trabajadores, con el objetivo de destinar esos recursos a financiar una red de seguridad social.

Gates también planteó que la sociedad debería reservar hasta un 40% de los puestos de trabajo actuales para los seres humanos. Como ejemplo, mencionó la atención que recibió su padre durante su enfermedad de Alzheimer, que calificó de "irreemplazablemente humano".

El empresario también cuestionó las protestas comunitarias contra los centros de datos por considerar que no contemplan el impacto general de la transformación tecnológica: "Esperen a que se estropee de verdad el mercado laboral", dijo.

La apuesta de Gates por la IA

Mientras impulsa una agenda internacional sobre los riesgos de la inteligencia artificial, Gates también aumenta su participación en proyectos vinculados con esta tecnología.

Su fundación tiene previsto invertir u$s200.000 millones hasta 2045, con una atención cada vez mayor sobre la IA. Actualmente trabaja con Anthropic en revisiones médicas basadas en inteligencia artificial para embarazos y con OpenAI para asistir al personal sanitario de Ruanda.

Además, Gates tiene previsto conversar con equipos de Anthropic y OpenAI sobre donaciones de alto impacto. Ambas compañías, según el texto, preparan salidas a bolsa de gran repercusión.