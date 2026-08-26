Fin de los celulares: Elon Musk le puso fecha de muerte y es demasiado pronto

El empresario proyectó que la inteligencia artificial reemplazará las aplicaciones y los sistemas operativos entre 2030 y 2031.

Según la predicción de Elon Musk, la IA sería capaz de administrar servicios, generar contenidos y anticiparse a las necesidades del usuario.

Elon Musk volvió a poner en discusión el futuro los celulares . Durante una entrevista en el podcast "The Joe Rogan Experience", el empresario aseguró que los dispositivos, tal como funcionan actualmente, podrían q uedar obsoletos dentro de cinco o seis años . "Probablemente en 2030 o 2031 ″, aseguró el magnate.

La predicción no apunta a un cambio de modelo o a teléfonos con mejores cámaras, baterías o pantallas. El CEO de Tesla imagina un mundo en la que la Inteligencia Artificial (IA) pase a ocupar el lugar que hoy tienen las aplicaciones y los sistemas operativos.

Para Musk, el principal motivo del final del celular será el avance de la IA. Su argumento es que muchas de las tareas que actualmente obligan a una persona a abrir distintas apps podrían resolverse mediante un sistema inteligente capaz de interpretar una orden y ejecutarla.

Durante la conversación con Joe Rogan, el empresario explicó: "No tendremos un móvil en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas".

Hoy, por ejemplo, una persona necesita recurrir a diferentes apps para enviar un correo, reproducir música, buscar una dirección o mirar un video. En la visión del magnate, esa separación desaparecerá progresivamente . En la entrevista afirmó: "No habrá sistemas operativos ni aplicaciones en el futuro" .

La idea es que una parte de la IA funcione directamente en el dispositivo y otra parte opere desde servidores remotos. Ambos sistemas estarían conectados de manera permanente para procesar pedidos, generar información y mostrar resultados en tiempo real.

"La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar", explicó y agregó: "Cualquier cosa que se te ocurra, o realmente cualquier cosa que la IA pueda anticipar que podrías desear, te lo mostrará".

La frase apunta directamente a Android y iOS y al modelo de funcionamiento basado en aplicaciones. El conductor planteó entonces qué ocurriría con servicios como X o el correo electrónico y la respuesta de Musk fue directa: "Todo a través de la IA".

Cuando Rogan le preguntó cuánto tiempo podría llevar esta transformación, el CEO detalló: "Probablemente en cinco o seis años".

Qué dispositivo va a reemplazar al celular

La propuesta de Musk no describe un nuevo dispositivo completamente diferente al celular. El reemplazo sería una versión mucho más simple del teléfono que hoy llevamos en el bolsillo, conectada permanentemente con sistemas de IA.

El equipo conservaría elementos básicos como una pantalla, audio y conexiones inalámbricas, pero perdería gran parte de las funciones que actualmente dependen del sistema operativo, las aplicaciones y el almacenamiento local.

Así, dejaría de ser una computadora independiente y pasaría a funcionar como una especie de terminal para acceder a la IA. El procesamiento más complejo podría realizarse en servidores, mientras que el aparato se ocuparía de recibir las instrucciones del usuario y mostrar o reproducir la respuesta.