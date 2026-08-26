Meta acordó pagar casi u$s17 millones en su juicio por daños de sus redes sociales a menores de edad + Agregar ámbito en









La compañía acordó tras un juicio federal en California. Los documentos judiciales indicaron que Meta también realizaría cambios para los usuarios adolescentes de Facebook e Instagram en todo EEUU.

El juicio abarcó demandas de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey junto a reclamos de otros 29 estados.

La empresa Meta Platforms acordó pagar un máximo de u$s16.680 millones en el marco del juicio que atravesó, tras una serie de denuncias de varios estados de EEUU alegando que sus redes sociales generaban adicción en menores de edad. La denuncia contra la compañía de Mark Zuckerberg alegó que el diseño de Facebook e Instagram creaba adicción en los niños, además de engañar a los consumidores sobre su seguridad y recopilar indebidamente datos personales de los usuarios.

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El acuerdo se alcanzó durante un juicio federal en California sobre demandas presentadas por 29 estados, evitando así una de las pruebas más importantes hasta la fecha sobre las acusaciones de que las empresas de redes sociales perjudicaron a los usuarios jóvenes.

Según los documentos judiciales, Meta también acordó realizar cambios para los usuarios adolescentes de Facebook e Instagram en todo el país, incluidos límites de uso diarios y bloqueos nocturnos. La empresa con sede en California negó haber cometido irregularidades al aceptar el acuerdo, indicó Reuters.

Meta llegó a un acuerdo en su juicio contra la salud mental de menores: pagará u$s16.000 millones El juicio abarcó demandas de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey que alegaban que Meta había violado las leyes de protección al consumidor, además de reclamos de otros 29 estados que alegaban que la empresa violó la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

La denuncia alegó que el diseño de Facebook e Instagram estaba armado para crear adicción en los niños. Este último punto se señaló "al recopilar datos personales de usuarios que sabía que eran menores de edad sin la notificación ni el consentimiento de sus padres" y utilizar esta información para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Meta negó las acusaciones, al argumentar que no pudo haber engañado a los consumidores sobre la posible adicción a sus servicios, ya que la "adicción a las redes sociales" no es una afección psiquiátrica reconocida. Meta regresa a los tribunales para afrontar su juicio más importante por adicción a las redes sociales La demanda fue presentada en 2023 por un grupo de 29 fiscales generales estatales que alegan que Meta diseñó intencionalmente sus plataformas para generar adicción en los jóvenes, impulsando así su negocio y perjudicando la salud mental de niños y adolescentes en sus estados. Una serie de miles de demandas alegan que Meta creó adicción y perjudicó a jóvenes —al igual que Snap, TikTok y YouTube— y hasta el momento ya perdió dos casos en los que se ve obligado a pagar casi mil millones de dólares en indemnizaciones. Pero los daños en el caso de este martes podrían ser mucho mayores: los cuatro estados reclaman en conjunto hasta u$s1,4 billones en concepto de daños. Meta calificó las acusaciones de “infundadas” y la sanción económica como “enormemente desproporcionada” con respecto a las reclamaciones. “No presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado, afirman que funciones inofensivas como tener una cuenta adicional de Instagram perjudicaron de alguna manera a sus residentes e intentan penalizar a Meta por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad”, declaró un portavoz de Meta hace unas semanas.