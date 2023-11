Caos en OpenAI: tras echar a Sam Altman, cientos de empleados amenazan con un éxodo a Microsoft.

Más de 500 empleados firmaron una carta pidiendo la restitución del ex CEO que ya firmó su pase a Microsoft. Aseguran que la big tech tiene lugar para todos.

"La salida de Altman es el resultado de un proceso de investigación de la junta", había dicho la junta directiva de la empresa detallando: "Concluimos que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con nosotros , obstaculizando su habilidad para ejercer sus responsabilidades".

Microsoft es el socio principal de OpenAI e invirtió miles de millones de dólares en la compañía. Respecto al despido de Altman, la empresa había dicho al medio The Verge: " Tenemos una asociación a largo plazo con OpenAI y seguimos comprometidos con Mira y su equipo para traer esta nueva era de inteligencia artificial a nuestros clientes".

La mayor parte de los empleados de OpenAI enviaron una carta a la junta directiva (de cuatro miembros) amenazando con abandonar la compañía si no restituyen a Sam Altman. "Microsoft nos ha asegurado que tienen posiciones para todos los empleados de la compañía en una nueva subsidiaria si quisiéramos unirnos", escribieron.

Son oficialmente más de 500 (y según reportes más de 700) los firmantes que acusan a la junta de "poner en riesgo su trabajo" y haber "socavado la misión de los empleados y la compañía". Según el medio The Verge, la carta fue escrita antes de que Altman aceptará un nuevo puesto en Microsoft.

La jefa de científicos en OpenAI, Ilya Sutskever, publicó en sus redes sociales que tenía arrepentimientos por el caos en la compañía esta semana tras haber empujado la salida de Altman. "Me arrepiento profundamente de mi participación en las acciones de la junta. Nunca tuve la intención de lastimar a OpenAI. Amo todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para reunir a esta compañía", sumó la empleada que también firmó la carta.

Microsoft contrató a Sam Altman tras su despido de OpenAI

Después de un fin de semana de negociaciones para intentar que Altman volviera a OpenAI, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunció que le creador de ChatGPT se unirá a la compañía. Altman será el CEO de un nuevo grupo de investigación de inteligencia artificial.

"Estamos extremandamente emocionados de anunciar que Salm Altman y Greg Brockhman, juntos a sus colegas, se sumarán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada sobre inteligencia artificial", dijo Nadella y agregó: "Nos moveremos rápido para proveerles los recursos que necesiten para tener éxito".

Después del anuncio, las acciones del gigante tecnológico suben casi un 2% tras en Wall Street hasta alcanzar un nuevo precio máximo intradía de 377,10 dólares, después de que la multinacional haya incorporado a Altman para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA. No obstante, los títulos de Microsoft ahora moderan ahora su avance y repuntan un 1%, hasta rozar los 374 dólares.

Altman había estado negociando su regreso a OpenAI durante el fin de semana, pero la junta directiva se negó a dar de baja su decisión. Las fuentes de medios como The New York Time aseguran que el ex CEO había comenzado a armar una nueva startup para crear chips de proceso para IA que compitan contra los de Nvidia. Aun así, aseguran que el regreso de Altman a OpenAI todavía podría suceder.

Emmett Shear, co-fundador de Twitch, es el nuevo CEO interino de OpenAI

Por su parte, OpenAI contrató a su tercer CEO en tres días. Emmett Shear, co-fundador de la plataforma Twitch, asumió el rol de CEO interino este domingo por la noche. "Hoy recibí la invitación de considerar una oportunidad que solo llega una vez en la vida: convertirme en el CEO interino de OpenAI. Después de consultarlo con mi familia y reflexionar por unas horas, la acepté", publicó en su cuenta de Twitter (X).

Tras la salida de Altman, la CTO Mira Murati había asumido el rol de CEO interina, pero decidió correrse a un costado y sumarse a la carta de empleados. Shear renunció como CEO de Twitch a principio de este año.