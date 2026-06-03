Microsoft presentó Scout, su primer agente de IA para Copilot

La empresa comentó sus novedades durante su conferencia anual para desarrolladores. Además, también anunció el lanzamiento de su primer modelo de lanzamiento.

En el marco de su conferencia anual Build 2026, Microsoft presentó la próxima etapa de su estrategia en inteligencia artificial . La compañía anunció nuevas capacidades para Copilot , que evoluciona hacia agentes autónomos capaces de ejecutar tareas de forma independiente, y presentó además su primer modelo de razonamiento desarrollado internamente como parte de la familia MAI.

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Con su último lanzamiento, el gigante tecnológico busca posicionarse en una nueva generación de herramientas de IA que ya no se limitan a responder consultas, sino que pueden actuar, tomar decisiones y colaborar de manera más activa en entornos de trabajo.

La principal novedad fue la incorporación de Autopilots , agentes de inteligencia artificial configurables que operan dentro de Microsoft 365 y pueden asumir tareas concretas sin intervención constante de los usuarios.

Cada agente cuenta con una identidad propia, memoria y un modelo especializado según la función que debe cumplir.

El primero de ellos es Scout, diseñado para monitorear correos electrónicos y conversaciones en Teams, identificar información relevante y asistir a los usuarios en la gestión cotidiana del trabajo.

Microsoft presenta MAI Thinking 1, su primer modelo de razonamiento

Otro de los anuncios destacados fue MAI Thinking 1, el primer modelo de razonamiento desarrollado por Microsoft dentro de la familia MAI.

La compañía explicó que se trata de un modelo de tamaño medio, con aproximadamente 35.000 millones de parámetros, entrenado desde cero con datos propios y sin recurrir a procesos de destilación de modelos de terceros.

La presentación se enmarca en la carrera de las grandes tecnológicas por desarrollar modelos capaces de resolver problemas complejos mediante procesos de razonamiento más avanzados.

En esta dirección, la empresa estadounidense también presentó nuevos agregados a su ecosistema MAI, con seis modelos adicionales enfocados en distintas tareas.

Microsoft IA Otro de los anuncios destacados fue MAI Thinking 1, el primer modelo de razonamiento desarrollado por Microsoft.

Entre ellos se encuentra MAI Code 1 Flash, una versión optimizada de su modelo para programación, con 5.000 millones de parámetros, que ya se encuentra integrada en GitHub Copilot y Visual Studio Code.

En el segmento de generación visual, la empresa presentó MAI Image 2.5, acompañado por una versión Flash orientada a ofrecer respuestas más rápidas y eficientes. Microsoft aseguró que ambos superan el rendimiento de Nano Banana, el modelo de imágenes de Google.

Por otra parte, lanzó MAI Transcribe 1.5, una herramienta de transcripción compatible con 43 idiomas y diseñada para comprender terminología especializada. Según la compañía, alcanza velocidades hasta cinco veces superiores a las de modelos competidores como Gemini y GPT.

En audio, la apuesta es MAI Voice 2, un modelo capaz de generar voz natural en 15 idiomas y de adaptarse a partir de muestras breves de audio. Microsoft destacó además las medidas de seguridad incorporadas para evitar usos indebidos. Próximamente también estará disponible una versión más ligera denominada MAI Voice 2 Flash..